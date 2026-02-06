Ezüstérmes lett a magyar csapat a női vízilabda-Eb-n

Ezüstéremmel zárta a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságot: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata a csütörtöki döntőben ötméteresekkel 15-13-ra kapott ki a holland együttestől.

A csütörtöki mérkőzés több fordulatot tartogatott,

jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny.

A magyar csapat később visszakapaszkodott, és 10-10-zel zárult az alap játékidő. Az ötöspárbajban viszont a hollandok voltak pontosabbak, így 15-13-ra nyerték a meccset.

Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar válogatott, Ljubljanában az olaszoktól szenvedett vereséget a fináléban, 6-5-re. A magyarok tíz éve játszottak legutóbb döntőt, akkor is a hollandokkal, de legutóbb 9-7-re nyertek. Ugyanakkor párhuzam az is, hogy a tíz évvel ezelőtti Eb-n is találkozott egymással korábbi szakaszban a két csapat: akkor 14-10-re, most Madeirán 5-4-re bizonyultak jobbnak a hollandok.

A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Varró Eszter (j) és a holland Bente Rogge a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország–Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. Magyarország–Hollandia ötméteresekkel 13-15 (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)