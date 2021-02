Zápszonyi és keresztúri döntetlennel folytatódott a Téli Kupa

A 2. fordulóval folytatódtak a beregszászi járási Téli Kupa küzdelmei a nagybaktai futballpályán, ahol a B csoport mindkét találkozója döntetlennel zárult. A Beregvidék FC a Nagybaktai-Mezőgecsei FC csapatával, a Zápszonyi FC pedig Kígyóssal osztozkodott a pontokon. A nagyszőlősi helyszínen is kezdetét vették a küzdelmek, ahol az 1. fordulóban döntetlennel kezdett a Tiszakeresztúri FC, és kiütéses győzelmet aratott a JJ Club együttese.

Az A csoport első mérkőzésén a Királyhazai FC és a Tiszakeresztúri FC mérkőzött meg egymással. A két kollektíva már évek óta nem találkozott egymással, mivel a keresztúriak néhány éve már a beregszászi járási bajnokságban szerepelnek, Királyházán pedig több évnyi kihagyás után csak most kezd újjászületni a futballélet. A találkozó elején a keresztúriak tartották kezükben a mérkőzés irányítását, aztán a félidő második felében már a királyháziak domináltak. A második játékrészt is a királyháziak kezdték jobban, de egyik játékosuk durva belépői miatt a kiállítás sorsára jutott. A keresztúri együttes megkapta az esélyt az egyenlítésre, de nem sikerült értékesíteniük a megítélt büntetőt. A mérkőzés végére így is összejött az egyenlítés, és 2:2-es döntetlennel ért véget a találkozó.

A JJ Club évekkel ezelőtt már felhívta magára a figyelmet a megyei téli kupán mutatott remek játékával, most pedig a járási téli kupa egyik esélyesének léptek elő, miután 4:1-re kiütötték városi riválisukat, a nem rég alakult Nagyszőlősi FC csapatát.

A B csoportban már a 2. fordulót rendezték, ahol nem tudta megszerezni első győzelmét a Beregvidék FC, mivel ismét döntetlent játszottak, ezúttal a Nagybaktai-Mezőgecsei FC gárdájával. Mindkét csapat rengeteg helyzetet dolgozott ki, de gólokig egyik együttes sem jutott el, ami remek formában védő kapusaiknak is köszönhető: a baktai Igor Cserlenyáknak és a beregszászi Béres Istvánnak. Régi ismerősök, és riválisok léptek pályára egymás ellen a Kígyósi FC és a Zápszonyi FC párharca alkalmával. A hajtós, kiegyenlített összecsapáson 2:2-es döntetlen született. A csoport küzdelmei vasárnap a Mezővári – Zápszony és a Kígyós – Nagybakta-Mezőgecse találkozókkal folytatódnak.

Beregszászi járási Téli Kupa:

A csoport, 1. forduló:

Királyházai FC – Tiszakeresztúri FC 2:2

JJ Club (Nagyszőlős) – Nagyszőlősi FC 4:1

Az állás: 1. JJ Club 3 pont (4:1), 2. Tiszakeresztúri FC 1 (2:2), 3. Királyházai FC 1 (2:2), 4. Nagyszőlősi FC 0 (1:4).

B csoport, 2. forduló:

Nagybaktai-Mezőgecsei FC – Beregvidék FC 0:0

Zápszonyi FC – Kígyósi FC 2:2

Az állás: 1. Mezővári FC 3 pont (4:1), 2. Zápszonyi FC 2 (3:3), 3. Beregvidék FC 2 (1:1), 4. Nagybaktai-Mezőgecsei FC 1 (0:0), 5. Kígyósi FC 1 (3:7).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma