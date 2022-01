Zsinórban kilencedszer győzte le a Fradi az Újpestet

Megszületett a Ferencvárosi TC első győzelme új vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt. A bajnoki címvédő fővárosi zöld-fehérek az Újpest FC otthonában arattak egygólos sikert. A Fradi ezzel továbbra is vezeti a magyar labdarúgó OTP Bank Liga tabelláját, a lila-fehérek pedig csupán egy ponttal előzik meg az utolsó helyezett MTK csapatát, és jobb gólarányuknak köszönhetően a szintén kiesőhelyen álló Gyirmótot.

A derbik történetében a legutóbbi újpesti győzelemig 2015-ig kell visszamennünk az időben, ráadásul az FTC zsinórban kilencedszer tudta felülmúlni a kiesés ellen küzdő ősi riválisát. Ezúttal 1:0-ra győzött a 234. derbin a Ferencváros, amely két kapufát is lőtt és a helyzetek száma alapján nem aratott érdemtelen sikert Újpesten, igaz, a győztes találathoz némi szerencse is kellett.

Az első félidő egyértelműen Fradié volt, a hazaiak részéről mindössze néhány veszélyesebb kontratámadás volt feljegyezhető, miközben a vendégek komoly helyzeteket puskáztak el. A 10. percben Tokmac szerezhetett volna vezetést a Ferencvárosnak, de 17-18 méterről a bal oldali kapufát találta el. Pár perccel később a norvég válogatott támadó ziccerbe került, de 10 méterről nem a kaput, hanem a kapust, azaz Banait lőtte telibe. A 26. percben Blazic is közel járt a gólhoz, amikor egy lecsorgó labdát 5 méterről a léc fölé vágott, a 30. minutumban pedig Bassey is veszélyeztetett, kicsit éles szögből is alig kerülte el a lövése a jobb felsőt. A 37. percben Vécsei remek ütemű kiugratása után a leshatárról meglóduló Bassey lőtt, de a felső lécet találta el 12 méterről. Marin nem sokkal később ismételhetett, de Banai lábbal védeni tudott. A 43. percben újra az újpestiek hálóőre volt a főszereplő: Vécsei most Maknak adott jó átadást, a szlovák támadó az ötös jobb sarkától lőtt is, de könyökkel bele tudott kapni a labdába Banai.

Az első játékrészben eléggé óvatos Újpest sokkal aktívabban kezdte a félidőt, és Croizet 20 méteres lövésénél Dibusznak minden tudására szüksége volt az 59. percben, de nagyot védett a Fradi kapusa nem sokkal később, Csongvai átlövésénél is. Az FTC lassan, de visszavette aztán az irányítást, ám akcióiból hiányzott ekkor az igazi lendület és gólveszély. Vécsei bombája még csak a bemelegítés volt a 72. percben, a hajrára fordulva aztán jött a vendégek vezető találata. A 79. percben két csereember hozta össze: Loncar lövése az Újpest védőjén, az észt Kuuskon pattant fel olyan szerencsétlen módon, hogy Banait is becsapva a hálóba hullott (https://www.facebook.com/watch/?v=384939440067177). Ezután több találat már nem született a mérkőzésen, így Csercseszov vezetőedző csapata három ponttal gazdagodott a rangadó után.

OTB Bank Liga, 18. forduló:

Paks – Zalaegerszeg 3:2

Debreceni VSC – Kisvárda 0:0

Honvéd – Gyirmót 0:1

Puskás Akadémia – MOL Fehérvár 1:0

Mezőkövesd – MTK 1:1

Újpest FC – Ferencvárosi TC 0:1

A tabella állása:

1. Ferencváros 38 pont

2. Puskás Akadémia 37 p.

3. Kisvárda 35 p.

4. MOL Fehérvár 29 p.

5. Paks 24 p.

6. Mezőkövesd 23 p.

7. Zalaegerszeg 23 p.

8. Honvéd 20 p.

9. Debreceni VSC 19 p.

10. Újpest FC 17 p. (24:31)

11. Gyirmót FC 17 p. (18:28)

12. MTK 16 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma