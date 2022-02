Zsinórban ötödször téli bajnok a Beregszentmiklósi Kárpáti

Simán legyőzte riválisát, a Felsőkerepeci Kárpáti együttesét, ezzel zsinórban ötödször nyerte meg a munkácsi járási téli labdarúgó-bajnokságot a Beregszentmiklósi Kárpáti (Csinagyijevo) csapata. A beregszentmiklósiak egy fordulóval a bajnoki finis előtt már behozhatatlan, hatpontos előnyre tettek szert a második helyen álló Mezőterebesi FC (Sztrabicsovo) gárdájával szemben. A dobogó második és harmadik fokáért még négy csapat áll harcban, így izgalmasnak ígérkezik a záróforduló.

A téli bajnokság 8. fordulójának rangadóján a két Kárpáti csapott össze. A címvédő beregszentmiklósiak egy öngóllal szerezték meg a vezetést a 43. percben, majd hat perccel később már kettővel vezettek a nyári bajnokság címvédője ellen. A felsőkerepeciek szépíteni sem tudtak, sőt a 61. percben büntetőhöz juttatták a listavezetőt, amit a korábban a beregszászi Beregvidékben is megforduló Vaszil Kudelko értékesített, így kialakult a 3:0-s végeredmény. A beregszentmiklósiak ezzel megnyerték a téli bajnokságot, így hátradőlve várhatják az utolsó fordulót.

A Mezőterebesi FC ennél is könnyebben gyűjtötte be a három pontot, mivel a Lókai Temp nem jelent meg a két csapat tervezett összecsapásán. A gorondi kistérségiek győzelmükkel megelőzték a felsőkerepecieket, és feljöttek a második helyre. Az előző fordulóban győzelmet arató munkácsi ifisták ezúttal méretes pofonba szaladtak bele: a Volóci FC 6:0-ra kiütötte a munkácsiakat, így akár a bajnoki tabella második helyét is elérhetik. Az utóbbi fordulókban gyengélkedő nagylucskai kistérségi Barátság FC még mindig nem talált magára, és csupán 2:2-es döntetlent értek el a hátsó régióhoz tartozó Gorondi FC ellen. A zömében beregrákosi labdarúgók alkotta Barátság FC legrosszabb esetben az ötödik, legjobb esetben pedig akár a második helyen is végezhet.

Az utolsó forduló előtt három együttes is 13-13 ponttal áll (Felsőkerepeci Kárpáti, Barátság FC, Volóci FC), míg a Mezőterebesi FC 15 pontjával a második, és mivel az utolsó fordulóban az utolsó előtti helyen álló Munkácsi Sólyommal játszanak, valószínűleg az övék lesz a bajnoki ezüstérem. A bronzérem sorsa nem ennyire egyértelmű, de a beregrákosiakkal szemben lépéselőnyben vannak a riválisok, mivel a Barátság FC a már bajnok Beregszentmiklósi Kárpátival találkozik, akik eddig mindegyik mérkőzésüket könnyedén megnyerték. A szintén 13 pontos Volóci FC a sereghajtó Ignéci FC ellen javíthat gólarányán, a Felsőkerepeci Kárpáti pedig a Lókai Temppel mérkőzik meg.

Munkácsi járási téli labdarúgó-bajnokság, 8. forduló:

Lókai Temp–Mezőterebesi FC 0:3

Beregszentmiklósi Kárpáti–Felsőkerepeci Kárpáti 3:0

Munkácsi Sólyom–Volóci FC 0:6

Gorondi FC–Beregrákosi Barátság FC 2:2

A bajnokság állása:

№ Mérkő–zés GY D V Gólarány Pont 1. Beregszentmiklósi Kárpáti (Csinagyijevo) 7 7 0 0 29:4 21 2. Mezőterebesi FC (Sztrabicsovo) 7 5 0 2 23:6 15 3. Felsőkerepeci Kárpáti FC 7 4 1 2 21:8 13 4. Barátság FC (Nagylucskai kistérség, Beregrákos) 7 4 1 2 16:17 13 5. Volóci FC 7 4 1 2 16:7 13 6. Lókai Temp (Lavki) 7 3 0 4 15:19 9 7. Gorondi FC 8 1 2 5 7:25 5 8. Munkácsi Sólyom FC 7 1 0 6 3: 25 3 9. Ignéci FC (Znyacevo) 7 0 1 6 2:22 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma