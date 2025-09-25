Ez a 10 macskafajta él a legtovább
A mondás szerint a macskáknak kilenc életük van, de természetesen nekik is csak egy van. Az viszont, hogy ez az egy életük meddig tart, nagyban az állat fajtájától is függ. Ismerd meg a 10 leghosszabb életű macskafajtát!
A macskák átlagos élettartama több mint egy évtized, nagyjából 13-17 év. Ez az időtartam azonban lehet rövidebb vagy hosszabb is. A Guinness Rekordok Könyve szerint az eddig feljegyzett leghosszabb életű macska egy Creme Puff nevű keverék cica volt, aki lenyűgöző 38 éves kort ért meg.
A leghosszabb életű macskafajták
Nos, 30 évnél tovább csak nagyon ritkán élnek a macskák, így Creme Puff igazán szerencsésnek mondható. Vannak azonban olyan macskafajták, amelyek akár 15-20 évig is boldogíthatják gazdáikat. Mutatjuk, a PetMD gyűjtése szerint melyik 10 fajta él a leghosszabb ideig a cicák között:
Balinéz – várható élettartam: 18-22 év
Orosz kék – várható élettartam: 15-20 év
Sziámi – várható élettartam: 15-20 év
Amerikai rövidszőrű – várható élettartam: 15-20 év
Török angóramacska – várható élettartam: 15-20 év
Szavanna – várható élettartam: 12-20 év
Ragdoll – várható élettartam: 13-18 év
Burmai (vagy birman) – várható élettartam: 10-17 év
Lykoi – várható élettartam: 12–15 év
Bombay – várható élettartam: 9-15 év
Mit tehetsz, hogy a macskád hosszabb ideig éljen?
Bár a macska élettartamát illetően a genetika játssza a legfontosabb szerepet, kedvenced életének várható hosszát az is jelentősen befolyásolja, hogyan gondoskodsz róla. A szakérők ezért azt tanácsolják, hogy jó minőségű és az életszakaszának megfelelő étellel etesd a cicádat, ütemezz be rendszeres állatorvosi látogatásokat, és lehetőleg biztonságos, beltéri helyen tartsd őt. Fontos továbbá a testsúlykontroll, a fogápolás és a heti legalább egyszeri fésülés is.
Forrás: hazipatika.com