Ez a 10 macskafajta él a legtovább

A mondás szerint a macskáknak kilenc életük van, de természetesen nekik is csak egy van. Az viszont, hogy ez az egy életük meddig tart, nagyban az állat fajtájától is függ. Ismerd meg a 10 leghosszabb életű macskafajtát!

A macskák átlagos élettartama több mint egy évtized, nagyjából 13-17 év. Ez az időtartam azonban lehet rövidebb vagy hosszabb is. A Guinness Rekordok Könyve szerint az eddig feljegyzett leghosszabb életű macska egy Creme Puff nevű keverék cica volt, aki lenyűgöző 38 éves kort ért meg.

A leghosszabb életű macskafajták

Nos, 30 évnél tovább csak nagyon ritkán élnek a macskák, így Creme Puff igazán szerencsésnek mondható. Vannak azonban olyan macskafajták, amelyek akár 15-20 évig is boldogíthatják gazdáikat. Mutatjuk, a PetMD gyűjtése szerint melyik 10 fajta él a leghosszabb ideig a cicák között:

Balinéz – várható élettartam: 18-22 év

Orosz kék – várható élettartam: 15-20 év

Sziámi – várható élettartam: 15-20 év

Amerikai rövidszőrű – várható élettartam: 15-20 év

Török angóramacska – várható élettartam: 15-20 év

Szavanna – várható élettartam: 12-20 év

Ragdoll – várható élettartam: 13-18 év

Burmai (vagy birman) – várható élettartam: 10-17 év

Lykoi – várható élettartam: 12–15 év

Bombay – várható élettartam: 9-15 év

Mit tehetsz, hogy a macskád hosszabb ideig éljen?

Bár a macska élettartamát illetően a genetika játssza a legfontosabb szerepet, kedvenced életének várható hosszát az is jelentősen befolyásolja, hogyan gondoskodsz róla. A szakérők ezért azt tanácsolják, hogy jó minőségű és az életszakaszának megfelelő étellel etesd a cicádat, ütemezz be rendszeres állatorvosi látogatásokat, és lehetőleg biztonságos, beltéri helyen tartsd őt. Fontos továbbá a testsúlykontroll, a fogápolás és a heti legalább egyszeri fésülés is.

Forrás: hazipatika.com