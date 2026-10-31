103. születésnapját ünnepelte Marija Bilinec-Martin

Október 30-án ünnepelte 103. születésnapját a munkácsi járási Drágabártfalva (Dorobratovo) szülötte, Marija Bilinec-Martin, aki élete során 66 évet töltött a pedagógusi pályán.

Marija Bilinec-Martin 1923. október 30-án született földműves családban. Tanulmányait a helyi elemi iskolában kezdte, majd 1936-ban felvételt nyert a Munkácsi Ruszin Gimnáziumba, amelyet kitűnő eredménnyel végzett el.

Ezt követően lehetőséget kapott arra, hogy a Budapesti Egyetem Természettudományi Karán, matematika–fizika szakon folytassa tanulmányait, azonban a szovjet hadsereg bevonulása, valamint a szovjet hatalom kiépülése miatt erre már nem kerülhetett sor.

1945-ben az újonnan létrehozott Ilosvai Középiskolában kezdett dolgozni, ahol kémiát, fizikát, matematikát, ukrán és német nyelvet tanított. Emellett könyvelői és pénztárosi feladatokat is ellátott. Munkája mellett levelező tagozaton ukrán filológiai végzettséget szerzett.

Később a megyei oktatási osztály tanfelügyelőjeként dolgozott. Kezdeményezésére szülőfalujában új, korszerű iskola, valamint egy kétszintes, pedagógusok számára kialakított lakóépület épült.

Pályafutása következő húsz évében az Ungvári Állami Egyetem Idegen Nyelvek Tanszékén dolgozott németnyelv-oktatóként. Nyugdíjba vonulását követően sem hagyott fel a tanítással: szakiskolában és egyetemen is folytatta oktatói tevékenységét.

Marija Bilinec-Martin jelenleg Ungváron él fiával és menyével, akik mindketten orvosként dolgoznak. Idős kora ellenére továbbra is figyelemmel kíséri szülőfaluja életét, és lehetőségeihez mérten részt vesz a közösség fontos eseményein.

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