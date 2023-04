A forgalmas helyen élés veszélyei

Aki forgalmas helyen él, annál nem csak a légszennyezés okozhat problémákat. Nem árt egy kevésbé ismert az egészségügyi kockázatra is felkészülni – figyelmeztet egy friss tanulmány.

Első hallásra talán meglepő összefüggésre hívták fel a figyelmet egy brit tanulmány szerzői. A kutatók szerint igen káros lehet az egészségünkre, ha forgalmas helyen lakunk, és nem csak a légszennyezés miatt.

Az autók dudálása, szirénázása és a motorjuk által keltett zaj ugyanis mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy megemelkedjen a közelben élők vérnyomása – számolt be a tudományos munka legfontosabb megállapításairól a WebMD.

Mint írták, ha hosszú távon ki vagyunk téve a közúti közlekedés zajának, az összefüggésbe hozható az elsődleges magas vérnyomás fokozott előfordulási gyakoriságával.

A kutatók a UK Biobank nevű, egyesült királyságbeli orvosbiológiai adatbázis feljegyzéseiból dolgoztak- Tanulmányuk elkészítéséhez több mint 240 ezer olyan, 40 és 69 év közti alany adatait elemezték, akiknek a vizsgálat kezdetén nem volt magas a vérnyomásuk. A tudósok azt látták, hogy azoknál, akik olyan helyen éltek, ahol erősebb volt a közúti közlekedés zaja, a zaj mértékével együtt emelkedett az egészségügyi kockázat – még akkor is, ha a légszennyezés mértékét korrigálták. A zajnak és a szennyezésnek leginkább kitett embereknél volt a legmagasabb a magas vérnyomás kialakulásának kockázata.

Mi a legkisebb zajszint, ami már kockázatos lehet?

A tudósok azt is kiemelték, hogy nem észleltek olyan zajküszöböt, amelyet átlépve a magas vérnyomás kockázata növekedni kezdett volna. Tehát már a legalacsonyabb értékek is veszélyt jelentenek, a zaj növekedésével azonban a rizikó is egyenes arányban fokozódik.

„Minél magasabb a zajszint, annál nagyobb a magas vérnyomás kockázata a jövőben”

– fogalmazott Kazem Rahimi, az Oxfordi Egyetem szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó, illetve népegészségügyi professzora, aki egyben a tanulmány vezető szerzője is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint világszerte 1,28 milliárd felnőttnek van magas vérnyomása. A magas vérnyomás növeli a szívbetegség és a stroke kockázatát, amelyek a világ több országában, így például az Egyesült Államokban és Magyarországon is a vezető halálozási okok közés tartoznak. A magas vérnyomás kialakulásának egyébként számos kockázati tényezője lehet, ide sorolható egyebek mellett az életkor, a genetika, az elhízás, a helytelen táplálkozás, valamint a fizikai aktivitás hiánya is – foglalta össze a WebMD.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay