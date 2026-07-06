A kert hasznos lakója: a barázdabillegető

A barázdabillegető (Motacilla alba) az egyik legismertebb és leggyakoribb énekesmadár, amely gyakran megfigyelhető kertekben, udvarokon, parkokban, valamint vízpartok közelében. Karcsú testalkata, fekete-fehér-szürke tollazata és hosszú farka könnyen felismerhetővé teszi. Nevét jellegzetes mozgásáról kapta: farkát szinte folyamatosan fel-le billegeti.

A faj különösen hasznos a kertekben, mivel táplálékának nagy részét rovarok és más apró gerinctelenek alkotják. Előszeretettel fogyaszt legyeket, szúnyogokat, hernyókat és egyéb kártevőket, így természetes módon hozzájárul a rovarállomány szabályozásához. Többnyire a talajon futkározva keresi zsákmányát, ezért gyakran látható gyepes területeken, kerti ösvényeken vagy veteményesek közelében.

Fészkeléséhez szívesen választ épületek réseit, farakásokat, falmélyedéseket, hidak alatti üregeket vagy más védett zugokat. Ha egy területet biztonságosnak talál, gyakran évről évre visszatér ugyanarra a helyre költeni.

A barázdabillegető jelenléte nemcsak a természet közelségét jelzi, hanem a kert tulajdonosának is hasznára válik. Rovarirtó szereket nem igénylő, természetes „segítőként” védi a növényeket a kártevőktől, ezért érdemes megőrizni számára a nyugodt fészkelőhelyeket, és óvni élőhelyét.

Kiemelt kép: canva

Felhasznált forrás: a Virágos Magyarország nyomán

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