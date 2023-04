A legelképesztőbb húsvéti rekordok

Ünnepeink alkalmával szeretünk kilépni a hétköznapi rutinból és visszafogottságból, ami időről időre egészen meghökkentő és mulatságos túlkapásokat eredményez. Lássuk, milyen hihetetlen rekordokat tud felmutatni az emberiség a húsvét kapcsán.

A Guinness Világrekordok által húsvéttal kapcsolatban is hitelesített jó néhány hihetetlen adatot. Ezekből szemezgettük ki a legérdekesebbeket.

A legnagyobb húsvéti tojás

A valaha volt legnagyobb díszes húsvéti tojást 2019 márciusában állították ki a brazíliai Pomerode városában. Természetesen nem valódi tojásról, hanem egy 48 nap alatt elkészült mesterséges építményről van szó, aminek magassága meghaladta a 15 métert, átmérője pedig a legszélesebb szeletében megközelítette a 9 métert. Pomerode községet német bevándorlók alapították a 19. század közepén, és a város azóta is büszke gyökereire. Lakói minden húsvétkor megrendezik az Osterfest fesztivált. Három évvel ezelőtt már felállítottak egy másik világrekordot, amikor – a német hagyományokat követve – több mint 82 ezer színes tojással díszítettek fel egy húsvéti fát az ünnepség alkalmából.

A legnagyobb csokoládétojás és -nyúl

Olaszországban, a cortenuovai Le Acciaierie bevásárlóközpontban találkozhattak a látogatók 2011 áprilisában azzal a gigantikus méretű csokoládétojással , amelynek magassága elérte a 10,39 métert. A monstrum tömege 7,2 tonnát nyomott, míg átmérője 19,6 méterre nyúlt a legszélesebb pontján. A gigantikus tojás mellett még az a húsvéti csokinyúl is eltörpült volna, amelyet a brazíliai Uberaba egyik csokoládéüzlete alkotott meg 2017 februárjában, dacára annak, hogy az sem volt éppen egyemberes adag. A kilenc csokoládémester által nyolc egymást követő nap alatt létrehozott nyuszi 4 és fél méter magasra, 2,11 méter szélesre és 1,76 méter hosszúra nőtt. Súlya meghaladta a 4,2 tonnát.

A legdrágább csokitojás

Az előbbiekhez képest egészen visszafogott méreteket öltött a brit William Curley csokoládémester egy csokoládétojása , amit a londoni Fabergé Big Egg Hunt jótékonysági aukción mint a 2012-es nyári olimpia és paralimpia egyik felvezető eseményén bocsátott áruba. Fontos kitétel, hogy az 50 kilogrammos alkotás díszítése nem tartalmazott drágaköveket, kizárólag ehető összetevőkből készült az egész tojás. Cyrus Vandrevala technológiai befektetőt azonban ez sem tántorította vissza attól, hogy egy egészen elképesztő, 7 ezer brit fontot (akkor árfolyamon számolva mintegy 2,5 millió forintot) magában foglaló ajánlatot tegyen le az asztalra a húsvéti különlegességért az árverésen.

A legnépesebb tojásvadászat

Igazán izgalmas és szórakoztató játék a húsvéti tojásvadászat, amelyet már a totyogó korú gyermekek is nagyon tudnak élvezni. Magyarországon sok családnál bevett szokás ez az ünnep alkalmával, ahogy számos intézmény is szervez ilyenkor hasonló eseményeket. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések sajnos e téren is korlátokat szabnak a lehetőségeknek, így a világrekord aligha fog idén megdőlni. Lassan másfél évtizede, 2007 tavaszán 9753 gyermek vett részt félmillió tojás megtalálásában a floridai Winter Haven kalandparkjában.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: iStock