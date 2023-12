A legfelkapottabb témák 2023-ban

A Google minden évben elemezi és nyilvánosságra hozza a leggyakoribb keresések listáit. Ezáltal megtudhatjuk, mely témák, mely keresőszavak kerültek a leginkább előtérbe. A globális listák mellett a világ számos országának eredményei is megtekinthetőek, így megtudhatjuk, hogy az ukránok 2023-ban mire kerestek rá leggyakrabban..

Az ukrán lakosság legtöbbször a „légiriadó térképe” kifejezést ütötte be a Google-be. A második helyen a „tervezett áramszünetek listája” áll. A harmadik helyen pedig Prigozsin végzett.

A lista középmezőnyében szerepel a mélyállam (deep state), Izrael és a kahovkai vízerőmű kifejezések.

Személyek tekintetében Rusztem Umerov, Spartak Subbota, Olekszandr Juszik, Kirilo Budanov és Irina Farion érdekelte leginkább az ukránokat.

Filmek és sorozatok tekintetében a legtöbb keresés az Oppenheimer, az Avatar: A víz útja, a Mavka: Az erdő őrzője, a Barbie, Luxembourg, Luxembourg, a Wednesday, a Doktor Murphy, a Vaják, Az aranyifjú című filmekre, és egy ukrán vígjátéksorozatra, a Boldogság Háza (Budinok na scsasztja) címűre vonatkozott.

Vásárlás tekintetében a jódtabletták, az aggregátorok, a vonatjegyek, az új iPhone-modell és a powerbankok érdekelték leginkább az Ukrajnában élőket.

A Mi az? kérdés tekintetében leginkább a Hepatitis A, a Hámász és az elektronikai hadviselés foglalkoztatta az ukránokat.

Magyarországon az év legnépszerűbb hírességeinek listáját Azahriah vezeti. Filmek tekintetében szintén az Oppenheimer és a Barbie című film került az élre. Legnépszerűbb sporteseménynek az Atlétikai vb és Eb-selejtező bizonyult. Elektronikai eszközök közül szintén a legújabb iPhone-modell, receptek közül pedig az őzlábgomba érdekelte legjobban a magyarokat.

Globális szinten 2023 legfelkapottabb témája az izraeli háború lett. Ezen kívül Damar Hamlin, Matthew Perry halála, Jeremy Renner színész, a Hogwarts Legacy szerepjáték, a Barbie című film, Shakira, a Bibimbap receptje, az Inter Miami CF és a The Last of Us sorozat érdekelte az embereket.

A Google térkép legkeresettebb parkja a Barcelonában található Güell park lett, stadionok tekintetében a Camp Nou került a lista élére, míg múzeumok közül a Louvre lett a legfelkapottabb a keresési találatok közül.

A Year in Search oldalon az ukrán, a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is elérhetők.

