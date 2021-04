A nagy lakomák kellemetlen következményei

Letargia, puffadás, gyomorégés, alvási problémák és az agyi funkciók romlása – a többi között ezek jelezhetik, hogy a kelleténél többet ettünk és szervezetünket mindez megviseli.

Túlevésről beszélhetünk akkor, amikor a testünknek szükséges tápláléknál jóval többet fogyasztottunk el. Ez jellemzően vagy a gyorsételekhez, nassoláshoz kapcsolódik, vagy az olyan ünnepi lakomákhoz, melyek nem ritkák a magyar családoknál karácsonykor vagy húsvétkor.

Mindenkinél más a túl sok

A túlevés egy igen szubjektív dolog. A testösszetételünktől, az életkorunktól, a magasságunktól, a súlyunktól, az aktivitási szintünktől, az alvási szokásainktól és egészségügyi állapotunktól is függ, hogy számunkra mennyi az a táplálékmennyiség, ami a szükséges felső határát jelenti, és ami felett már túlevésről beszélhetünk. Van azonban, hogy észre sem vesszük, hogy a kelleténél jóval több táplálékot vettünk magunkhoz, mivel a kalóriaszükségletünk feletti fogyasztás néha csak a gyarapodó zsírpárnákban mutatkozik meg. De, természetesen nem ez a jellemző, hiszen testünk nem hallgat, amikor hatalmas mennyiségű étellel terheljük meg, az alábbi beszédes jeleket küldheti, hogy bőven elég volt neki.

Elönt a forróság

Grace Derocha, a michigani Blue Cross Blue Shield okleveles tanácsadójaszerint érdemes figyelnünk arra, ha hirtelen forróság önti el testünket evés közben, úgy, hogy az ételünk nem kifejezetten fűszeres. Ez is jelezheti, hogy abba kellene hagynunk a falatozást. Amikor ugyanis a gyomrunk emészt, közben növekszik a testhőmérsékletünk, ha azonban túl sokat eszünk, ez akár kellemetlen hőhullámmal is járhat.

Ha már meg kell lazítanunk az övet

De, akkor is álljunk le, ha már kis szüneteket kell tartanunk két fogás között, vagy meg kell lazítanunk az övünket – sorolta a szakember. Ha emellé már puffadás vagy rosszullét is társul, azok jellemzően mindenki számára érthető jelzések.

A java csak ezután jön

Szervezetünk azonban nemcsak a túlevésre figyelmeztető jelekkel üzen, sajnos nem ússza meg a mértéktelen táplálkozás következményeit sem, melyek kínjában együtt osztozunk. A túlzásba vitt lakmározás első negatív hatása, hogy a vérünkben a glükóz szintje kiugróan megemelkedik, amit testünk megpróbál fokozott inzulintermeléssel ellensúlyozni. Ennek folyományaként azonban a kiugró vércukorértékeket legalább akkora visszaesés követi, amit fejfájás, fokozott szomjúság, fáradtság vagy letargia kísérhet – ismerteti a folyamatot Derocha.

A gyomrunk szó szerint kitágul

Ráadásul, ha a szokásosnál jóval többet eszünk, a gyomrunk kénytelen szó szerint kitágulni, hogy alkalmazkodjon az elfogyasztott ételek mennyiségéhez. A kitágult gyomor azonban nyomhat más szerveket is, ami fájdalmat okozhat, azon túl, hogy a ruháinkat is szorosabbnak érezhetjük. Emellett ez a folyamat puffadást, hányingert, rosszullétet eredményezhet, egyeseknél gyomorégés, savas reflux is jelezheti, felborult a test egészséges egyensúlya. Ez utóbbi jellemzően azért jelentkezik, mert az extra mennyiségű étel lebontásához sokkal több sósavat termel a gyomrunk, ami viszont visszaszivároghat a nyelőcsőbe, így okozva az ismert maró, égő érzést, ami egészen a torkunkig is érhet. A gyomorégés általában akkor erősebb, ha az elfogyasztott ételek zsírosabbak voltak. A megterhelő, hosszabb lebomlási időt igénylő élelmiszerek mindezek mellett még az alvásunkra is negatív hatással lehetnek, sőt agyi funkcióinkat is befolyásolhatják.

A kognitív funkciókra is hatással van

Egy tanulmány szerint a magas zsír- és cukortartalmú ételek nemcsak az emésztőrendszer terhelik meg, de hosszútávon káros hatással lehetnek a kognitív funkcióinkra is. A kutatás a többi között feltárta a túlevés és a memóriavesztés, valamint az ítélőképesség romlása közti összefüggést is.

Megzavarja a cirkadián ritmusunkat

Végül, de nem utolsó sorban pedig a túlevés akár testünk biológiai óráját, az úgynevezett cirkadián ritmusunkat is megzavarhatja. Ennek következtében mind az alvási ciklusunk, mind az éhséget szabályozó hormonjaink szintje felborulhat a nap folyamán, ami egy igen kellemetlen ördögi kör kialakulásához vezethet. Ha ugyanis nem tudjuk kipihenni magunkat az éjszaka során, úgy másnap hajlamosabbá válhatunk többet, zsírosabbat és cukrosabbat enni, mint egy jó minőségben átaludt estét követően tennénk.

Forrás: hazipatika.hu