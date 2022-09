Az őszi Kárpátokról és a Szinevéri-tóról készült felvételt tett közzé a BIG Tsimbor – Ivan Halatyba YouTube-csatorna.

A madártávlatból készített videó Kárpátalja hegyvidékének szemet gyönyörködtető helyszíneit mutatja be az ősz színeivel. Az egyébként is csodálatos vidék ebben az évszakban is elragadó.

A felvétel itt tekinthető meg:

Kárpátalja.ma