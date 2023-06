A nyári hőségben így aludhatsz jól

Hirtelen tört ránk a meleg, egy hűvös tavasz után szinte berobbant a nyár. Ez alaposan próbára teszi szervezetünket, az átállás nappal sem könnyű, és nincs ez másként az éjszakai pihenéssel sem. A hőmérséklet máskor is befolyásolja alvásunk minőségét, ha pedig hirtelen lesz túl meleg, természetes, hogy megzavarhatja alvási ciklusunkat.

„Nem véletlenül szoktuk javasolni, hogy a hálószobát csak 20 fok körüli hőfokra temperáljuk. Túl melegben aludni nem jó, nem lehet, még gyerekek esetében sem szabad túlfűteni, mert nekik is alvászavaraik lehetnek ettől” – mutatott rá dr. Terray-Horváth Attila neurológus-szomnológus, a SomnoCenter Budapest Alvászavar Központ szakmai vezetője.

„A normál alvási ciklus részeként testhőmérsékletünk kora este csökkenni kezd. Ez a cirkadián ritmushoz kötődik, amely egyebek között alvásunkat is szabályozza. Napközben a szem a retinán keresztül természetes fényt érzékel, és jelet küld agyunknak, hogy ébren kell lenni. Ilyenkor kortizol termelődik, amely fenntartja éberségünket és normál szinten tartja a testhőt is. Amikor lemegy a nap, szemünk érzékeli a fények változását, és a sötétség beindítja a melatonin felszabadulását: fáradtabbnak érezzük magunkat, ellazulunk, és jó esetben nemsokára álomba is merülünk” – tette hozzá.

Az alvási ciklus első két szakaszában, a mélyalvásban a testhőmérséklet tovább csökken, végül eléri a legalacsonyabb pontját, tartva azt az éjszaka hátralevő részében. Ébredés előtt fokozatosan tér vissza a normál szintre, ami segít abban, hogy felfrissülten és kipihenten ébredjünk. Persze az alvás közben fellépő természetes hőszabályozást megzavarhatják a külső körülmények. Ha a hálószoba túlságosan meleg, megemelkedik a testhő. Az első két alvási szakaszban érzékenyebbek is vagyunk erre, így könnyebben felébredünk, ha melegünk van.

Ha többször felriadunk, mert a külső hőmérséklet megzavar, az az alvás további fázisait is befolyásolja, gyakorlatilag csökkentheti a REM-fázisban töltött időt. A sejtek és az immunrendszer regenerációja pedig éppen ekkor zajlik, így az alvásnak ez a része kulcsfontosságú ahhoz, hogy reggel kipihentnek érezzük magunkat. Ha kevesebbet sikerült így aludnunk, akkor előfordulhat, hogy fáradtabbnak érezzük magunkat reggel, mint amikor lefeküdtünk” – hangsúlyozta a szakember. De vajon mit tehetünk, hogy ne viseljenek meg annyira a meleg éjszakák?

Tippek lefekvés előtt

Optimalizáljuk a hálószobát hűvös, kényelmes alvásra. Húzzuk be időben, akár már reggel a sötétítőfüggönyöket, vagy eresszük le a redőnyt, hogy a szoba hűvösebb maradjon még a legforróbb napokon is.

Tartózkodjunk az esti edzéstől! A rendszeres, napi testmozgás nagyon fontos, és jótékony hatással is lehet alvásunkra. Ha azonban ezt a lefekvést megelőző órákban végezzük, felviheti a pulzusunkat, megnöveli a testhőmérsékletet, ezáltal megnehezítheti a kívánt időpontban történő elalvást.

Vegyünk egy forró fürdőt! Ez segíthet lehűlni lefekvés előtt, de akkor a leghatásosabb, ha lefekvés előtt, de nem közvetlenül előtte vesszük. Testhőmérsékletünk csökkenni fog, miután elhagyjuk a fürdőt, ahogy testünk alkalmazkodik a hűvösebb környezethez. További bónuszként a fürdő elősegíti az ellazulást, ami segít gyorsabban elaludni. Egy kis levendulaolajos vagy citromfüves habfürdő pedig tovább fokozza a relaxáló hatást.

Válasszunk megfelelő matracot és párnát! A legfontosabb szerepe ágyunknak van abban, hogy mennyire tudjuk kényelembe helyezni magunkat. A vastag habszivacsból készült matracok hajlamosak elnyelni és felfogni a test hőjét, amitől túlzottan melegünk lehet. Válasszunk hát olyan matracot, amely jól szellőzik, átengedi a levegőt, ezzel gyakorlatilag hűtő hatást fejt ki. Ugyanez érvényes a párnák esetén is. Egyes párnatípusok szinte hőcsapdák lehetnek, mások viszont átlagon felüli hőmérséklet-szabályozást biztosítanak, azaz nem fogjuk úgy érezni, mintha valami éppen felgyulladni készül a fejünk alatt.

Figyeljünk az ágyneműre is! A természetes szálakból, például pamutból vagy lenből készült lepedők és párnahuzatok jobb légáteresztést biztosítanak, mint a poliészterből és más szintetikus anyagokból készültek. Vannak, akik úgy találják, hogy a növényi anyagokból, például a bambuszból készült műselyem ágynemű biztosít megfelelő hűtést.



Alvás közben így maradhat hűvös és kényelmes az ágy

Szakértők véleménye szerint az ideális hőmérséklet az alváshoz 18-19 fok között van. Ez kevésnek tűnik, de éppen elegendő ahhoz, hogy testünk fenn tudja tartani az alváshoz szükséges természetes hőmérsékletét.

Találjuk meg az ideális hálóruhát! Forró vagy párás éjszakákon sokan alszanak szívesen akár meztelenül, félmeztelenül, de egy könnyű pamut pizsama vagy hálóing is jó választás lehet.

Állítsunk be egy ventilátort! Még klímaberendezés mellett is érdemes jobban áramoltatni a levegőt. Erre egy oszlop- vagy ablakventilátor tökéletes megoldás lehet.

Elalvás előtt tegyük a párnahuzatot kis időre a fagyasztóba, és így tegyük a párnánkra, mikor lefekszünk.

Legyen kéznél ivóvíz! Egy pohár hűsítő víz az éjjeliszekrényen mindig segíthet, ha éjjel felébredünk.

A fenti tippek persze bármikor alkalmazhatóak, ha szeretnénk optimális hőmérsékletet tartani a hálószobában, elősegítve a tökéletes alvást. Ha pedig még ennek ellenére is alvászavart tapasztalunk, érdemes egy alvásvizsgálattal kideríteni a valódi okokat.

Forrás: hazipatika.com