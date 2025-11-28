Adventi vitamincsomag 2025-ben is

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a tavalyi évhez hasonlóan idén is, mézzel kibővítve, valósította meg adventi alma-almalé-méz projektjét. Ennek keretén belül 402 család részesült vitamincsomagban 73 településen. Szám szerint 189 család kapta meg az igényelt almát, 178 család az almalét és 35 család pedig a mézet.

Ez a projekt minden évben azt a célt szolgálja, hogy az egyre hidegebb és sötétebb időszakban natúr termék kerüljön a kárpátaljai magyar nagycsaládok konyhájába.

Ennek megvalósításában nagy szerepet játszott egyik vállalkozó nagycsaládunk, a beregsomi Deme András és családja, akik vállalták, hogy ennyi igénylő részére nemcsak kiporcióznak 20 kg almát, 10 l almalét és 1 l mézet családonként, hanem számos településre – szám szerint közel 25 településre – el is szállították helyi összekötőinkhez a csomagokat.

A kiosztás a falvakba 2025. november 16-án kezdődött, és legvégül a KMNE irodájába érkezett 2025. november 24-én a beregszászi családok részére. Így elmondhatjuk, hogy az adventi időszakra mindenkihez eljutott a natúr vitamincsomag.

Köszönettel tartozunk vállalkozó nagycsaládunknak a szeretetteljes munkáért, a helyi összekötőknek a közreműködésért és nem utolsó sorban a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak a támogatásért, hogy az idei évben is egy csomagnyi szeretetet juttathattunk a kárpátaljai magyar nagycsaládok otthonába!

Pivnyeva Nikolett