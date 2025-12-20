Afréka Kárpátalján

Afrika tisztes távolságban található Kárpátaljától. Épp annyira van távol, hogy talán eszünkbe se jut, s lehetőségünk sincs arra, hogy kirándulásainkat oda szervezzük. A tévé, internet által kényelmesen a fotelből alapismereteket szerezhetünk a távoli kontinensről. Onnan ismerjük a szavannákban élő állatokat, a sűrű erdőket, a hatalmas sivatagokat, a nagy hőséget, a sötétbőrű embereket és a gyerekeket, akiről időnként azt halljuk, hogy nagy szegénységben élnek és éheznek. De mivel távol vannak tőlünk, emiatt esetleges együttérzésünk, jóakarásunk, szolidaritásunk hiteltelenné válhat a személyes kapcsolat hiánya miatt.

Afréka, azaz Dr. Fodor Réka december 18-19-én azért jött Kárpátaljára, hogy elhozzon nekünk egy cseppnyi Afrikát, hogy előadásai által átéljük, átérezzük az ott élő emberek helyzetét, legalább egy órára belecsöppenjünk egy rengeteg nehézséggel küzdő, de mégis csodával tele világba.

Az orvosnő először az Ungvári Szent György templomban, majd a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban tartott előadást missziójáról.

Először arról mesélt, hogy évtizedeken át vágyott Afrikába, míg egyszer vette a bátorságot és jelentkezett egy felhívásra, melyben orvosokat kerestek afrikai gyerekek gyógyításához. Azóta 22 alkalommal vett részt misszióban, mely során leginkább maláriás gyerekek gyógyításával foglalkozott ingyen. Azt is megtudhattuk, hogy az afrikai országokban nem ingyenes az egészségügy, minden pénzbe kerül és sok család nem tudja kifizetni ezeket a költségeket. Ezért Afréka szolgálata rendkívül fontos, és rengeteg életet mentett meg az elmúlt 10 év során. Ezenkívül a gyerekek oktatásának biztosításával is foglalkozik. Sokan nem tudnak iskolába járni, mert azért is fizetni kell. Nagyon sok 13-14 éves lányt férjhez adnak, vagyis pénzért eladják őket a férjük számára, ezáltal valamelyest javítják a többi gyerek és a család anyagi helyzetét, ami sokszor menekülés az éhhaláltól. A gyerekek, fiatalok és a maláriás betegek megmentéséért dolgoznak és ezért hozták létre a nemzetközi Afréka Alapítványt.

Több országban nagy problémát okoz a muszlimok keresztényüldözése, melynek sokszor halálos áldozatai is vannak.

Mindennek ellenére az orvosnő elmondta, hogy az emberek vidámak, örömteljesek, mindig mosolyognak, mert náluk a boldogság valahogy nem a szenvedés hiánya… A templomok pedig tele vannak. Hetente van bérmálás. Az emberek bíznak Istenben, belé kapaszkodnak, és minden nap megtapasztalják Gondviselését.

A végén a résztvevők feltehették kérdéseiket, ezáltal is sok érdekességet tudhattak meg az orvosnőtől. Kérdezték őt arról is, hogy hogyan tudja megszervezni a kiutazásait, a budapesti munkája mellett megoldani a sok hetes hiányzást, és a támogatás megszerzését. Erre csak annyit válaszolt, hogy Isten szervez meg mindent, ő pedig csak egyszerűen igent mond.

A rendezvény egyben könyvbemutató volt. Dr. Fodor Réka elhozta missziójáról szóló könyveit és hozzátette, hogy egy könyv ára egy maláriás gyermek gyógyításának az ára. Reméljük, hogy az ukrajnai nem könnyű helyzet ellenére a könyvek fogytak, így minél több gyermek gyógyul meg, és találja meg a tanulás lehetőségét. Mert nincs annál magasztosabb, ha saját gondjaink közepette segítő kezet tudunk nyújtani azoknak, akik még keservesebb helyzetben vannak.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma