90 éve született Alain Delon

Alain Delon francia színész, filmrendező, producer 90 évvel ezelőtt, 1935. november 8-án született a Párizshoz közeli Sceaux városkában. A filmvásznon 1957-ben egy krimiben debütált. 1958-ban forgatott először együtt a szintén kezdő Jean-Paul Belmondóval a Légy szép, és tartsd a szád! című filmben.

Alain Delont az 1960-ban készült Ragyogó napfény című krimi tette nemzetközi sztárrá. Pályafutása alatt mintegy száz filmet forgatott, köztük klasszikussá vált alkotásokat, mint a Rocco és fivérei, A párduc, a Napfogyatkozás, és legkedvesebb filmje, a Klein úr.

Igazi műfaja a bűnügyi film (Zsaru, A zsaru szava, Ne ébreszd fel az alvó zsarut!) és a kalandfilm (A fekete tulipán, Kalandorok, Zorro) volt. A szamurájban teremtette meg a hátborzongatóan nyugodt gyilkos figuráját.

1981-ben rendezőként is bemutatkozott az Egy zsaru bőréért, majd két évvel később A kíméletlen című filmekkel. 1984-ben César-díjjal (az Oscar-díj francia megfelelőjével) jutalmazták A mi történetünkben nyújtott alakításáért.

1989-ben szerepelt az Új hullám című alkotásban, a kilencvenes évek elején pedig sajátos öniróniával játszotta el az öregedő nőcsábászt a Casanova visszatér című filmben. Tévéfilmek mellett krimikben és 2008-ban az Asterix az olimpián című alkotásban szerepelt, utóbbiban Julius Caesarként.

Carla Bruni énekesnő Delon 2024. augusztus 18-án bekövetkezett halálakor így búcsúzott a színésztől:

„Nem felejtjük el mindazt a tehetséget, bájt és szépséget, amit te adtál a világnak. Nem felejtjük el a karizmát, a hangot, az alakot, az arcot, a mély és különös melankóliát és szomorúságot, amely belőled sugárzott, és amely rányomta a bélyeget a filmre és a hangulatra. Ritkán találkozni ennyi bájjal és ennyi szomorúsággal egyszerre ugyanannál az embernél.”

Művészete elismeréseként 1990-ben megkapta a becsületrendet, 1995-ben életművéért a Berlinale Arany Medve-díját, s több nemzetközi filmfesztivál életműdíjával tüntették ki. 2019-ben Cannes-ban tiszteletbeli Arany Pálmával ismerték el hat évtizedes filmes munkásságát.

Forrás: Szabad Föld, 2024. augusztus 23.

Nyitókép: BBC