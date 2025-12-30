Magas állami kitüntetéseket adtak át Ungváron
Jelentős állami elismeréseket ítéltek oda megyénk kiemelkedő személyiségeinek, melyeket Jurij Huzinec, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője adott át Ungváron. A hivatalnok egyben Miroszlav Bileckij kormányzó jókívánságait is tolmácsolta.
- Ukrajna Érdemes Művésze címmel tüntették ki ifjabb Sztepan Hiha énekest, zeneszerzőt, az Ukrán Előadóművészek Alkotóközösségének tagját.
- Ukrajna Érdemes Orvosa címmel tüntették ki Miroszlav Havriskót, a munkácsi Szent Márton Kórház orvosigazgatóját.
Az eseményen elhangzott, hogy minden elismerő cím mögött évek kemény munkája és a közösség szolgálata áll. Jurij Huzinec a kitüntetettek magas szintű szaktudását és hivatásuk iránti hűségét méltatta.