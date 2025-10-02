Állati műsorok október 4-én a közmédia csatornáin

Az állatok világnapján a közmédia több csatornáján tematikus műsorok hirdetik az állatvilág ökológiai és érzelmi jelentőségét. A közmédia egész évben kiemelten figyel az állat- és természetvédelemre, hiszen számos ismeretterjesztő sorozatot sugároz – köztük David Attenborough világhírű alkotásait és más díjnyertes természettudományos filmeket –, október 4-én pedig különösen gazdag kínálattal készül.

A Dunán a 6:50-től a Magyar krónika állatbarát epizódja várja a nézőket, amelyben a magyar vadászkutyákat ismerhetik meg közelebbről. 7:50-től a Noé barátai állatbarát magazin újdonságokkal, érdekességekkel és hasznos tanácsokkal jelentkezik. A Duna World október 4-én reggel 7:30-tól a Multiverzum különleges kiadásával, az Egyszervolt állatok című epizóddal készül. A sorozat az állatvilág mesés, legendákban és kultúrtörténeti emlékekben élő alakjait idézi meg, játékosan és ismeretterjesztő módon.

Az M5 kulturális csatorna 7 órától Fekete István világát idézi fel a Könyvjelző – Takaró Mihály műsora keretében. Ezt követi 8 órakor a Boldog, mint egy macska című dokumentumfilm, délben pedig a kutyák és gazdájuk kapcsolatát vizsgáló Kutyák és gazdik – Barátságunk titkai című alkotás látható. A nap során az Álmok álmodói sorozat Fekete István munkásságán keresztül az ember és a természet harmóniáját állítja középpontba.

A Bartók Rádió egész nap gazdag zenei válogatással tiszteleg az állatok világnapja előtt. Állatokhoz kapcsolódó zeneművek szólnak a 6:05-től a Hangfogóban, majd 10 órától a Kezdőhangban Állatmesék című összeállítással várják a hallgatókat. 12:05-től a Cine-java című műsorban a Madagaszkár filmzenéi szólnak, 17 órától pedig Kovács Sándor és ifj. Bazsinka József rendhagyó Muzsikáló délután élő adással készülnek az állatok világnapja témájához kapcsolódva. Este Leoš Janáček A ravasz rókácska című operáját hallgathatják meg, majd az Esti hangverseny és a Klasszikus és jazz különkiadásában az állatok ihlette zenei feldolgozások zárják a napot.

A legkisebbeket az M2 Gyerekcsatorna várja egész nap az Állati! című sorozat epizódjaival, amelyek során a gyerekek megismerkedhetnek a röpképtelen madarakkal, a sivatagi és tengeri élőlényekkel, valamint az ormányosok, hosszú nyakúak és páncélos állatokra jellemző érdekességekkel is. 14:50-től a klasszikus mese, A brémai muzsikusok kerül képernyőre, este 20:25-kor pedig a családok együtt nézhetik meg a bibliai történetet feldolgozó Noé bárkája című filmet.

A Csukás Meserádió szintén állatos kalandokra hívja a hallgatóit. A legkedvesebb házi kedvencek és erdei állatok jelennek meg ezen a napon valamennyi dalban, versben, mondókában és mesében. Reviczky Gábor, Keresztes Ildikó, Gregor Bernadett, Balázs Andrea és más művészek mesélnek saját állataikról. A nap során Csukás István felejthetetlen figurái is életre kelnek – köztük Ugrifüles, az illemtanár, aki Mikó István, Müller Péter Sziámi és Szabó P. Szilveszter tolmácsolásában ad hasznos tanácsokat a jó modorról. A Csillagok esti mesefényben aktuális adásában Kisfaludy Zsófia színművész meséli el Tordon Ákos meghitt történetét, az Egyszem cinege erdei életét.

Az állatok világnapját október 4-én, Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emléknapján tartják. A közmédia küldetésének tekinti, és a világnap alkalmából különös hangsúlyt fektet arra, hogy minél többen fedezzék fel az állatvilág szépségét, sokszínűségét és védelmének fontosságát.

Kiemelt kép forrása: MTVA