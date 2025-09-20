90 éve született Aradszky László táncdalénekes

Aradszky László táncdalénekes Budapesten született, 1935. szeptember 20-án. Apai ágon békési, anyai ágon békéscsabai származású. Édesapja elismert szabómester volt, a fővárosba költözést követően a művészvilágból is kerültek ki ügyfelei.

Gyermekkorában leginkább a labdarúgás érdekelte, ha csak tehette, focizott, a Ferencváros kölyökcsapatában igazolt játékos volt, de a háború miatt nem folytathatta a labdarúgó-karriert. Az érettségit követően a körúti Töltőtolljavító Ktsz-ben helyezkedett el:

Már munka közben is sokat énekelt, először csak a saját maga szórakozására, ám tehetségére hamar felfigyelt főnökének felesége. Rajta keresztül jutott el Vécsey Ernőhöz, akinek magántanítványa lett, majd beiratkozott az Országos Szórakoztatózenei Központ (OSZK) és a Magyar Rádió Tánczenei Stúdiójába is.

Ezt követően sikeres előadóművészi vizsgát tett az OSZK, az ORI és a Magyar Rádió szabályrendszere szerint is. Innentől beindult a pályafutása, a Záray-Vámosi házaspártól Ákos Stefin át Németh Lehelig fellépett a kor legnépszerűbb sztárjaival. Olyan népszerű zeneszerzők és szövegírók halmozták el slágerekkel, mint Dobos Attila, Lovas Róbert, Fényes Szabolcs, Szenes Iván és S. Nagy István.

1963-ban a Magyar Rádió Tessék választani! című versenyén megosztott első helyet szerzett a Még ide-oda húz a szív című dallal, 1966-ban pedig a Magyar Rádió Made In Hungary című dalversenyét is megnyerte, az Isten véled édes Piroskám című slágerrel és az ország egyik legnépszerűbb sztárja lett. A dalt kislemezen is kiadták, ez lett az első magyar aranylemez. A második aranylemez is Aradszky nevéhez fűződik, a Pókháló van már az ablakon című dalának eladásai is meghaladták a bűvös határt.

Aradszky László azokban az években a legnépszerűbb férfi előadónak számított Magyarországon. Minden nagy televíziós Táncdalfesztivál döntőse volt, többet meg is nyert, első győzelmét 1967-ben szerezte, ahol előadói díjat kapott. Első önálló nagylemeze 1969-ben jelent meg, ezt kövezően tizenhat évig nem jelenhetett meg kiadványa, mert összeveszett dr. Erdős Péterrel.

A tizenhat év alatt, amíg itthon mellőzött volt, több sikeres turnét és vendégszereplést bonyolított le az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában, illetve nemzetközi fesztiválokon is képviselte Magyarországot.

A Vidám Színpadon több előadásban színészként is bemutatkozott és játszott a Kabos Showban is. Filmszínészként a Ripacsok (1981) és a Dumapárbaj (2015) című mozikban volt látható.

Aradszky László 2017. október 8-án halt meg Budapesten.

Forrás: beatkorszak.hu

Nyitókép: Vigovszky Ferenc/MTI