A gyors öregedés lehetséges okai

A rossz arcápolási rutin is korai ráncosodást okoz. Fotó: 123rf

Az öregedés az élet természetes velejárója, ami alól senki sem tudja kihúzni magát. Ugyanakkor vannak olyanok, akik valamiért idősebbnek látszanak a valódi koruknál.

A gyors öregedés hátterében általában valamilyen életmódbeli tényező áll.

UV sugárzás és helytelen arcápolás

Az UV sugárzásnál kevés dolog öregíti jobban a bőrt. Bár némi napfényre szüksége van a szervezetünknek a D-vitamin termeléshez, a túlzásba vitt napozástól azonban hamarabb megjelennek a ráncaink, és mélyebbek is lesznek. Az ajánlások szerint éppen ezért az arcunkat egész évben érdemes fényvédővel kenni, a nyári hónapokban pedig az egész testünket, lehetőleg minimum 30 faktorossal.

Az is öregíthet, ha nem megfelelő az arcápolási rutinunk. Amellett, hogy nem szabad megfeledkezni a reggeli és esti alapos arctisztításról, fontos, hogy a bőrtípusunknak megfelelő kozmetikumokat használjunk. Rendszeresen, de kíméletesen hámlasszunk, és ne nyúzzunk, dörzsöljük a bőrünket! Az arcunkra mindig használjunk külön törölközőt, és dörzsölés helyett inkább nyomogató mozdulatokkal szárítsuk!

Táplálkozás és mozgás

Számít a táplálkozás is. Minél kevesebb zöldséget és gyümölcsöt, illetve minél több feldolgozott élelmiszert és finomított szénhidrátot fogyaszt valaki, annál hamarabb fog öregedeni a bőre.

Általánosságban elmondható az is, hogy gyakrabban látszanak idősebbnek a koruknál azok, akik nem mozognak rendszeresen. Ennek oka, hogy keringésük kevésbé élénk, ez pedig a bőrre is hatással van.

Függőségek

A dohányzás és az alkoholfogyasztás is olyan szokások, amelyek nem csak egészségtelenek, de látványosan öregítenek is. Elszínezhetik a bőrt és a fogakat, valamint korai ráncosodást, bőrmegereszkedést okozhatnak.

Forrás: hazipatika.com