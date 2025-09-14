Aszalt szilva házilag
Az otthon aszalt szilva természetes, tartósítószermentes finomság, amiben pontosan tudjuk, mi van. Amíg tart a szezon, olcsóbban hozzájuthatunk friss szilvához, így pénzt is spórolhatunk vele.
Az aszalt szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is: tele van rosttal és antioxidánsokkal, segít az emésztésben és hosszan tartó energiát biztosít. A bolti változatok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy tartósítószert, de a jó hír az, hogy aszalt szilvát otthon is könnyedén készíthetjük, mindössze egy kis türelemre és néhány egyszerű eszközre van szükség.
Ilyen szilvát válasszunk
A legjobb választás a magvaváló, édes, húsos fajta, például a besztercei szilva. Fontos, hogy érett, de ne túlérett gyümölcsöket válassz! A hibátlan, feszes héjú, lédús szilvák adják a legjobb eredményt.
Hogyan készül az aszalt szilva házilag?
1. Előkészítés
- Mossuk meg alaposan a szilvákat!
- Vágjuk félbe, és távolítsuk el a magokat!
- Áztassuk citromleves vízbe 10 percre, hogy megőrizze a színét és enyhén savanykás ízt kapjon!
2. Aszalási módszerek
Sütőben
- Melegítsük elő a sütőt 70–90°C-ra (légkeveréses módban ideális)!
- Helyezzük a szilvaféléket héjukkal lefelé sütőpapíros tepsire!
- Az ajtót hagyjuk résnyire nyitva, hogy a pára távozhasson!
- Aszalási idő: 6–12 óra. Félidőnél fordítsuk meg a gyümölcsöket!
- Kész az aszalvány, ha rugalmas, de már nem nedves tapintású.
Aszalógépben
- Helyezzük a szilvát az aszalótálcákra!
- Állítsuk be 60–70°C-ra, és szárítsuk nagyjából 8–10 órán át!
- Időnként ellenőrizzük az állagát!
Tippek a tökéletes eredményhez
- Minél vékonyabbra vágjuk a szilvát, annál gyorsabban aszalódik.
- Ha szereti a puhább aszalványt, rövidebb ideig szárítsa!
- Ne aszaljunk túl sokat egyszerre – a levegőnek szabadon kell áramolnia a gyümölcsdarabok között!
- A kihűlt aszalt szilvát légmentesen záródó üvegbe, vászonzsákba vagy dobozba tegyük! Hűvös, száraz helyen akár 6 hónapig is eltartható. Hűtőben még tovább friss marad. Melegen nem ajánlatos lezárni – befülledhet!
Így támogatja a szervezetet
Az aszalt szilva javítja az immunrendszer ellenállóképességét, véd a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, magas rosttartalma révén pedig az emésztést is segíti. Nem csak a bélből segít ugyanakkor kiüríteni a salakanyagokat: jó vizelethajtó, ráadásul a csontok egészségének is jót tesz, cukorbetegeknek azonban magas glikémiás indexe miatt csínján kell bánniuk vele.