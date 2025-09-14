Az otthon aszalt szilva természetes, tartósítószermentes finomság, amiben pontosan tudjuk, mi van. Amíg tart a szezon, olcsóbban hozzájuthatunk friss szilvához, így pénzt is spórolhatunk vele.

Az aszalt szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is: tele van rosttal és antioxidánsokkal, segít az emésztésben és hosszan tartó energiát biztosít. A bolti változatok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy tartósítószert, de a jó hír az, hogy aszalt szilvát otthon is könnyedén készíthetjük, mindössze egy kis türelemre és néhány egyszerű eszközre van szükség.

A szilva aszalásához nem kell semmilyen nagy tudomány, csak némi türelem. Fotó: Getty Images



Ilyen szilvát válasszunk

A legjobb választás a magvaváló, édes, húsos fajta, például a besztercei szilva. Fontos, hogy érett, de ne túlérett gyümölcsöket válassz! A hibátlan, feszes héjú, lédús szilvák adják a legjobb eredményt.

Hogyan készül az aszalt szilva házilag?

1. Előkészítés

Mossuk meg alaposan a szilvákat!

Vágjuk félbe, és távolítsuk el a magokat!

Áztassuk citromleves vízbe 10 percre, hogy megőrizze a színét és enyhén savanykás ízt kapjon!

2. Aszalási módszerek

Sütőben

Melegítsük elő a sütőt 70–90°C-ra (légkeveréses módban ideális)!

Helyezzük a szilvaféléket héjukkal lefelé sütőpapíros tepsire!

Az ajtót hagyjuk résnyire nyitva, hogy a pára távozhasson!

Aszalási idő: 6–12 óra. Félidőnél fordítsuk meg a gyümölcsöket!

Kész az aszalvány, ha rugalmas, de már nem nedves tapintású.

Aszalógépben

Helyezzük a szilvát az aszalótálcákra!

Állítsuk be 60–70°C-ra, és szárítsuk nagyjából 8–10 órán át!

Időnként ellenőrizzük az állagát!

Tippek a tökéletes eredményhez

Minél vékonyabbra vágjuk a szilvát, annál gyorsabban aszalódik.

Ha szereti a puhább aszalványt, rövidebb ideig szárítsa!

Ne aszaljunk túl sokat egyszerre – a levegőnek szabadon kell áramolnia a gyümölcsdarabok között!

A kihűlt aszalt szilvát légmentesen záródó üvegbe, vászonzsákba vagy dobozba tegyük! Hűvös, száraz helyen akár 6 hónapig is eltartható. Hűtőben még tovább friss marad. Melegen nem ajánlatos lezárni – befülledhet!

Így támogatja a szervezetet

Az aszalt szilva javítja az immunrendszer ellenállóképességét, véd a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, magas rosttartalma révén pedig az emésztést is segíti. Nem csak a bélből segít ugyanakkor kiüríteni a salakanyagokat: jó vizelethajtó, ráadásul a csontok egészségének is jót tesz, cukorbetegeknek azonban magas glikémiás indexe miatt csínján kell bánniuk vele.

hazipatika.com