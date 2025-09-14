Aszalt szilva házilag

Az otthon aszalt szilva természetes, tartósítószermentes finomság, amiben pontosan tudjuk, mi van. Amíg tart a szezon, olcsóbban hozzájuthatunk friss szilvához, így pénzt is spórolhatunk vele.

Az aszalt szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is: tele van rosttal és antioxidánsokkal, segít az emésztésben és hosszan tartó energiát biztosít. A bolti változatok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy tartósítószert, de a jó hír az, hogy aszalt szilvát otthon is könnyedén készíthetjük, mindössze egy kis türelemre és néhány egyszerű eszközre van szükség.

A szilva aszalásához nem kell semmilyen nagy tudomány, csak némi türelem. Fotó: Getty Images

Ilyen szilvát válasszunk

A legjobb választás a magvaváló, édes, húsos fajta, például a besztercei szilva. Fontos, hogy érett, de ne túlérett gyümölcsöket válassz! A hibátlan, feszes héjú, lédús szilvák adják a legjobb eredményt.

Hogyan készül az aszalt szilva házilag?

1. Előkészítés

  • Mossuk meg alaposan a szilvákat!
  • Vágjuk félbe, és távolítsuk el a magokat!
  • Áztassuk citromleves vízbe 10 percre, hogy megőrizze a színét és enyhén savanykás ízt kapjon!

2. Aszalási módszerek

Sütőben

  • Melegítsük elő a sütőt 70–90°C-ra (légkeveréses módban ideális)!
  • Helyezzük a szilvaféléket héjukkal lefelé sütőpapíros tepsire!
  • Az ajtót hagyjuk résnyire nyitva, hogy a pára távozhasson!
  • Aszalási idő: 6–12 óra. Félidőnél fordítsuk meg a gyümölcsöket!
  • Kész az aszalvány, ha rugalmas, de már nem nedves tapintású.

Aszalógépben

  • Helyezzük a szilvát az aszalótálcákra!
  • Állítsuk be 60–70°C-ra, és szárítsuk nagyjából 8–10 órán át!
  • Időnként ellenőrizzük az állagát!

Tippek a tökéletes eredményhez

  • Minél vékonyabbra vágjuk a szilvát, annál gyorsabban aszalódik.
  • Ha szereti a puhább aszalványt, rövidebb ideig szárítsa!
  • Ne aszaljunk túl sokat egyszerre – a levegőnek szabadon kell áramolnia a gyümölcsdarabok között!
  • A kihűlt aszalt szilvát légmentesen záródó üvegbe, vászonzsákba vagy dobozba tegyük! Hűvös, száraz helyen akár 6 hónapig is eltartható. Hűtőben még tovább friss marad. Melegen nem ajánlatos lezárni – befülledhet!

Így támogatja a szervezetet

Az aszalt szilva javítja az immunrendszer ellenállóképességét, véd a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, magas rosttartalma révén pedig az emésztést is segíti. Nem csak a bélből segít ugyanakkor kiüríteni a salakanyagokat: jó vizelethajtó, ráadásul a csontok egészségének is jót tesz, cukorbetegeknek azonban magas glikémiás indexe miatt csínján kell bánniuk vele.

hazipatika.com