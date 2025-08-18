Az élelmiszerek tárolása felbontás előtt és után

A maradékmentes háztartás fenntartásának egyik legfontosabb eleme a megfelelő tárolás, amellyel megelőzhető az élelmiszerek idő előtti megromlása.

Az élelmiszer-pazarlás korunk egyik nagy problémája. Nagyon sok étel végzi a kukában a figyelmetlenség és a nem megfelelő tárolás miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül elnevezésű programjának éppen az a célja, hogy hasznos tanácsokkal segítse a lakosságot az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésében.

Élelmiszerek helyes tárolása

Egyes élelmiszerek tárolása teljesen egyértelmű. A tartós termékeket száraz és hűvös helyen, míg a friss tejtermékeket a hűtőben kell tárolni. Sok étel esetében viszont más-más szabály érvényes még zárt és már felbontott csomagolás esetén, valamint az sem mindig világos, hogy a megkezdett vagy már lejárt élelmiszerek meddig fogyaszthatóak biztonságosan.

Burgonya, hagyma, paradicsom – Bár a paradicsomot sokan a hűtőbe teszik, valójában a kamrában – vagy legalábbis egy száraz, hűvösebb helyen – van a legjobb helyen, akárcsak a krumpli és a vöröshagyma. Letakarva tároljuk őket.

Ecet – Az ecet helye felbontás előtt és után is a kamra. Az alma- vagy borecet esetenként zavarossá válhat, ez viszont nem a romlás jele, hanem egy természetes folyamat eredménye.

Felvágott – A felvágottakat, húskészítményeket felbontás előtt és után is a hűtőben kell tartani. Ezeket a felbontás után 1-3 napon belül el kell fogyasztani. Mivel az ilyen termékek fogyaszthatósági idővel rendelkeznek, ennek lejárta után már ne kísérletezzünk velük, hanem dobjuk ki őket.

Friss fűszernövények – Ezeket a hűtőben javasolt tárolni, vagy esetleg le is fagyaszthatjuk. „Ha papírtörlőt helyezünk a növény mellé vagy vízbe állítjuk a hűtőben, hosszabb ideig felhasználhatjuk. Más esetben érdemes lefagyasztani” – tanácsolja a Maradék nélkül csapata.

Házi kovászos uborka – Amíg megérik, szobahőmérsékleten ajánlott tárolni, majd be kell tenni a hűtőbe. Figyelni kell továbbá arra is, hogy 2-3 héten belül elfogyasszuk.

Kávé, kakaópor – Ezeket felbontás előtt és után egyaránt a kamrában, vagy bármilyen más, száraz és sötét helyen kell tárolni. A minőségmegőrzési idő lejárta után még akár egy évig felhasználhatjuk a kávét és a kakaóport.

Ketchup, mustár, majonéz – Ezeket a szószokat felbontás előtt a kamrában, felbontás után pedig a hűtőben kell tárolni. A minőségmegőrzési idő lejárta után a ketchupnak és a mustárnak még 9, a majonéznek pedig 6 hónapig adhatunk esélyt.

Lekvár – Felbontás előtt kamrában, felbontás után viszont hűtőben kell tárolni a lekvárokat. A bolti lekvárnak a minőségmegőrzési idő lejárta után még 12 hónapig fogyaszthatjuk.

Méz – A méznek felbontás előtt és után is a kamrában van a helye. A hűtőben hamar kikristályosodik, ami megnehezíti a felhasználást, így oda nem ajánlott tenni.

Olaj (olíva és napraforgó) – Az olajakat felbontás előtt és után is a kamrában javasolt tartani. A minőségmegőrzési idő lejárta után 2 hónapig még elfogyaszthatjuk ezeket, amennyiben nem tapasztalunk változást az állagukban vagy ízükben.

Szójaszósz – Felbontás előtt a kamrában jó helyen van, a felbontását követően viszont ajánlott inkább a hűtőbe tenni, hogy tovább megőrizze színét és aromáját. De egyébként a kamrában sem romlik meg felbontás után.

Zöldségkonzerv – Felbontás előtt kamrában, felbontás után viszont hűtőben, egy légmentesen zárható edényben kell tárolni a zöldségkonzerveket. A felbontott konzervet 3-4 napon belül fogyasszuk el! Mivel ezek a termékek is minőségmegőrzési idővel rendelkeznek, a lejárat után még akár 1 évig is felhasználhatóak, amennyiben sértetlen a csomagolásuk, és nem látható, érezhető változás rajtuk.

