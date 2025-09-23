Az idei harmadik nagycsaládos hétvége a Vadvölgy Panzióban

Az elmúlt hétvégén a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete családi hétvégét szervezett a Vadvölgy Panzióban. Mint mindig, most is sok tagcsalád regisztrált, közülük 14 szerencsés (69 fő) vehetett részt az eseményen. A program felelősei Szilágyiné Tóth Gabriella és Tarpai József voltak.

Nem sokkal délután 6 óra után érkeztek meg a családok a helyszínre. Az elengedhetetlen vendégváró pogácsa után a mindig finom, meleg vacsora várt ránk. Ezt követően a gyerekek játékosan ismerkedtek egymással, mi felnőttek pedig elmeséltük az életünkben bekövetkezett változásokat, élményeinket, terveinket a hétvégével kapcsolatban. Éjszakába nyúlt a beszélgetés.

Szombaton, a bőséges reggeli elfogyasztása után Balázs Erika és Zoltán reggeli áhítatra hívott mindannyiunkat. Az ige hallgatása és befogadása mellett együtt énekeltünk, melyet Zoltán gitárkísérete tett még inkább feledhetetlenné. Ezután a legkisebbek a szabadban játszottak, míg a nagyobbak egymás érdekes, izgalmas, olykor megható történetei által folytatták az ismerkedést. Mások történetei, élethelyzetei sokszor tükröt tartanak elénk, ezáltal tanulhatunk, vagy csak elmélyíthetjük önmagunk megismerését. Az ebéd elfogyasztását követően mindenki eldönthette, hogy hegyet mászna, sétálna, medencézne vagy inkább pihenne délután. A hétköznapok nehézségei, fáradalmai közepette jólesett a pihenés sokaknak. Viszont néhányan, fáradtságot nem ismerve, tele kosarakkal tértek vissza a túráról, megrakva azt szebbnél-szebb gombákkal. A késő délutáni órákban Szilágyi László és felesége, Gabó hívtak táncba bennünket. A hangulat nagyon jó volt, és mindannyian úgy érezhettük a foglalkozás végére, hogy nem vagyunk teljesen „kétballábasak”. Köszönet nekik mindezért! A vacsorát követően jöhetett a várva várt szaunázás, a nap ismételten közös beszélgetéssel ért véget.

Vasárnap reggeli után ismét áhítatra mentünk, felekezettől függetlenül, ahol az igét Harapkó György, Tarpai Zsuzsa és Peleskey Erzsébet olvasták fel nekünk, Nagy Barna pedig saját bizonyságtétele által adott biztatást mindannyiunknak ebben a kiszámíthatatlan helyzetben. Zárásképpen elmondtuk, hogy milyen élményekkel és érzésekkel térünk haza, vissza a zajos hétköznapokba.

Az ebéd elfogyasztása után elérkezett a búcsú ideje. Részemről új ismerősöket, kapcsolatokat szereztem, és élményekkel tértem haza, nem utolsó sorban pedig együtt lehetett a család, minőségi időt tölthettünk együtt, ami talán a legfontosabb, a hétvége igazi célja volt számomra is és még sokak számára. Hiszen: A CSALÁD A LEGNAGYOBB KINCS!

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a lehetőségért, Szilágyiné Tóth Gabriellának és Tarpai Józsefnek a szervezésért, a jelenlévő családoknak a társaságért és a hangulatért, valamint a panzió munkatársainak a kényelemért és a finom ételekért.

Megvalósult Magyarország kormánya támogatásával!

Burók Andrea

résztvevő