Az NMHH a magyarok zenehallgatási szokásait elemezte

Csupán öt külföldi előadó fért fel a magyarok húszas Spotify-toplistájára, míg a YouTube-on egyetlen világsztár sem került be az ország legkedveltebb énekesei közé. Egyebek mellett erre mutat rá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) zenehallgatási szokásainkat elemző friss kutatása, amely a YouTube és a Spotify 2024-es slágerlistáit vette górcső alá – tájékoztatta az NMHH hétfőn az MTI-t.

Mint írták, a tanulmányból az is kitűnik, hogy az online térben népszerű előadók dalai egyre többször tűnnek fel a hazai rádiók kínálatában.

A közlés szerint tavaly is saját előadóit hallgatta legszívesebben a magyar internetes közönsége: Azahriah és DESH kirobbanthatatlan maradt a 2024-es zenei toplisták éléről, a magyarországi művészek így például itthon a Spotify világranglistáját vezető amerikai előadókat, Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is maguk mögé tudták utasítani.

„A zenei platform felhasználói világszerte az utóbbi énekesnő slágereit streamingelték a legtöbb, csaknem 6 milliárd alkalommal. Ugyanitt a legnépszerűbb világsláger Billie Eilish „Birds of a Feather” című dala volt, csaknem 1,8 milliárd lejátszással – bár Sabrina Carpenter „Espresso” című slágere ettől csupán 650 ezer streamingeléssel maradt le”

– írták: hozzátéve: a YouTube világranglistáján eközben globális szinten ROSÉ és Bruno Mars „APT.” című dala volt a legnépszerűbb dal, közel 1,4 milliárd lejátszással.

Az NMHH rámutatott: a Kárpát-medencére tekintve mindeközben az látható, hogy mindeközben a magyarok körében már nem annyira népszerűek a külföldi előadók, mint korábban.

A „legkapósabb” énekes ezúttal is Azahriah volt: szóló számaival és több mint 50 millió lejátszással ő lett a Spotify magyarországi közönségének favoritja, de emellett három formációval is bekerült a top20-ba – tudatták.

A listavezető énekes DESH-sel és Young Fly-jal közösen előadott „PANNONIA” című dala 2024-ben mind a Spotify-on, mind a YouTube-on az ország leghallgatottabb slágere volt – a szerzeményt a hazai felhasználók a két platformon összesen több mint 35 millió alkalommal játszották le – közölték, megjegyezve: a YouTube-on eközben DESH szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el.

Beszámoltak arról is, hogy a külföldi előadók közül a Spotify magyarországi közönségkedvence Billie Eilish volt: az amerikai énekesnő dalait a hazai felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször – mintegy 38 és fél millió alkalommal.

Az ország kedvenc külföldi slágere a Spotify-on Artemas „I like the way you kiss me” című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes „The Sound of Silence” című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger – fejtették ki.

Az NMHH tanulmánya rámutat, hogy az online térben népszerű előadók egyre többször jelennek meg a rádiók kínálatában is, de egyes művészek továbbra is jóval kevesebbszer szerepelnek a rádiók repertoárjában, mint amennyiszer azt az online platformok felhasználói elvárnák.

A rádiós top20-ba például az internetes platformok népszerű előadói közül mindössze a Follow The Flow együttes került be, míg az online összesen 61 milliószor streamelt Azahriah „csupán” 16 ezer alkalommal volt hallható a 144 adón a teljes év során – ezzel a rádiós toplista 24. helyét elfoglalva – hívták fel a figyelmet.

Hozzátették, a rádiók megpróbálják ugyan követni a zenei ízlések változását, és törekszenek a népszerű slágerek műsorra tűzésére, az obszcén dalszövegek vagy a saját célközönségük eltérő ízlése miatt azonban gyakran előfordulhat, hogy egyes zeneműveket nem tesznek közzé, bármennyire is kedveltek azok egyébként online.

A médiahatóság jelezte, hogy a világ és a magyarok 2024-es Spotify- és YouTube toplistái, valamint a médiahatóság teljes tanulmánya már elérhető az NMHH honlapján: https://nmhh.hu/cikk/254650/2024es_zenei_toplistak_a_Spotify_es_a_YouTube_lejatszasi_listai_alapjan

Forrás: MTI