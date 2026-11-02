Bébibumm: 53 gyermek született a Szent Márton Kórházban

Összesen 53 kisbaba jött világra a munkácsi Szent Márton Kórházban az elmúlt héten. Az újszülöttek között 28 fiú és 25 lány van, emellett egy ikerpárnak is örülhettek a családok – számolt be a kórház november 2-án.

A kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az édesanyák közül 14-en Munkácsról, 18-an vidéki településekről, 20-an pedig más városokból és falvakból érkeztek.

Az intézmény minden családnak gratulált, és azt kívánta, hogy az újszülöttekkel töltött napokat szeretet, nyugalom és sok boldog pillanat tegye emlékezetessé.

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