Jelentkezőket várnak a beregszászi cserkészek

A Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat nevében Parandij Adrienn tett közzé felhívást a Facebookon. A plakát tanúsága szerint Beregszászban és környékén élő 4–5. osztályos fiúkat várnak soraikba.

A felhívásban az áll, rengeteg játék, új barátok, kirándulások, életre szóló élmények várnak a jelentkezőkre, akik ebben a közösségben sok új ismeretre is szert tehetnek.

Bővebb információ kérhető a parandijadrienn@gmail.com e-mail címen, a 097 334 18 93-as telefonszámon, valamint üzenetben Parandij Adrienn Facebook-profilján.

