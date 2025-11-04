Dokumentumfilm Beregszász történelméről

Tartalmas és érdekes dokumentumfilmet osztott meg Facebook-oldalán a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya. A Lampertszász, Beregszász, Berehove: 1000 évet áthidaló utazás című film a város történelmét mutatja be.

Az igényes munka nyolc és fél percbe sűrítve foglalja össze a tudnivalókat, és a kezdetektől egészen napjainkig kalauzolja a nézőket. Szó esik benne Szász pásztor legendájáról, I. Béla magyar király Lampert nevű fiáról, a II. Géza által betelepített szászokról, a tatár, lengyel és osztrák hadak pusztításairól, és minden fontosabb történelmi eseményről. Nem maradhattak ki a XX. század sorsfordító pillanatai sem, az Osztrák–Magyar Monchia szétesése, a holokauszt és a malenkij robot, valamint vidékünknek a Szovjetunióhoz csatolása.

A dokumentumfilm a Vérke-parti város patinás épületeit is bemutatja, hagyományait, tárgyi, kulturális és gasztronómiai értékeit is megemlíti. Beregszász és Kárpátalja lakói, valamint a várost megismeri vágyó idegenek számára egyaránt tanulságos és ajánlott a megtekintése ennek az ukránul beszélő, magyar felirattal ellátott videóanyagnak.

Forrás: Facebook/a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya