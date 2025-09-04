Huszonhat mentett kutyáról gondoskodik önerőből egy beregszászi nő

Különleges küldetést vállalt magára a beregszászi Kakas Zsanna. Elhagyott, gazdátlan kutyákat fogad be és gondoskodik róluk. Ma már 26 négylábú él vele. Bár mindent megtesz értük, nincs mögötte semmilyen szervezet vagy támogató, egyedül küzd a mindennapi kihívásokkal. Most mesél arról, hogyan élnek együtt, mi ad neki erőt, és hogyan tudnánk mi, emberek segíteni neki ebben a nem mindennapi, de annál fontosabb munkában.

– Hogyan kezdődött a kutyák iránti elköteleződésed, miért döntöttél úgy, hogy befogadod az elhagyott állatokat?

– Gyermekkorom óta szeretem az állatokat. Nálunk otthon mindig volt állat: papagáj, kutya, macska, hörcsög, nyuszi. Mondhatom, beleszülettem ebbe.

Zsucsa szinte mindenhová elkíséri Zsannát

– Jelenleg 26 kutyusról gondoskodsz. Milyen kihívásokkal jár ez a mindennapokban?

– A napom egyik felét a piacon töltöm, ahol már 14 éve dolgozom, a másik felében a kutyákkal vagyok. 26 kutyám van most, volt már 34, sőt 48 is. Van köztük vak, rákos, öreg és hiperaktív is. Minden nap rengeteg feladat van velük: etetés, takarítás, gyógyszerezés, állatorvoshoz hordani őket, sterilizálás, kullancs és féreg elleni kezelés. Ez mind pénzbe kerül.

– Volt-e olyan pillanat, amikor úgy érezted, feladod?

– Feladni sosem akartam. De volt, hogy sírtam a párnába, és Istenhez fohászkodtam segítségért. Egyedül nagyon nehéz, főleg, amikor látom, hogy egyre több kutyát dobnak ki az utcára – boxert, spánielt, palotapincsit is. Attól félek igazán, hogy ha velem történne valami, mi lesz velük? Az öregeket, betegeket senki nem fogadja örökbe.

– Mi a legnagyobb nehézséged most: az anyagiak, az állatorvosi költségek, vagy inkább a megfelelő támogatás hiánya?

– Minden nehézség az anyagiakból fakad. Tápra, konzervekre, gyógyszerekre, műtétekre, plédekre van szükség. Két ember van, akik minden hónapban segítenek, amiért nagyon hálás vagyok, viszont ez nem fedezi a költségeket.

– Miben tudna a közösség a legjobban melléd állni?

– Elsősorban élelemre van szükség: tápra és konzervekre. Nagyon sokat segítene, ha valaki akár egy zsák kutyatápot hoz, vagy gyógyszerköltséghez járul hozzá. De bármilyen támogatás életet menthet. Én mindenért nagyon hálás vagyok annak, aki tényleg segíteni akar.

– Tervek a jövőre nézve?

– A legnagyobb álmom egy hivatalos kutya-macska menhely létrehozása. Egy hely, ahol biztonságban lennének az állatok, papíron is rendezve, megfelelő körülmények között. Ez minden vágyam. Egyedül sajnos ezt nem tudom megvalósítani.

– Mit üzennél az embereknek?

– Azt kérem, hogy ha valaki nem tudja megtartani a kutyáját, ne tegye ki az utcára. Próbáljon inkább gazdát keresni neki, mert a kutya családtag.

Aki bármilyen formában tudja támogatni Zsanna kutyusait az megteheti személyesen, és érdeklődhet a +380 66 571 2166-os telefonszámon, vagy adakozhat az alábbi számlaszámra:

PrivatBank

Кокош Жанна

5168742238373603

Bármilyen támogatás – egy zsák kutyatáp, egy konzerv, pénzbeli hozzájárulás, gyógyszerek vagy akár plédek – óriási segítséget jelent.

Zsanna létrehozott egy Facebook-csoportot is, ahol nyomon követhetik a kutyusok mindennapjait.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma