Hittanosok látogatása az Erdélyi Béla Alkotóházban

Kellemes őszi délutáni programban volt része a beregszászi római katolikus egyházközség hittanosainak október 31-én, ugyanis ezen a napon Munkácsra utaztak, hogy megtekintsék az Erdélyi Béla Alkotóházat.

A helyszínen Olekszandr Zsilcov festőművész várta a vendégeket, és érkezésük után körbevezette őket az udvaron, majd a házban, ahol a múzeum is található. Ismertette Erdélyi Béla, Kárpátalja egyik leghíresebb festőművésze életének fontosabb és meghatározó pillanatait, valamint a ház történetét. Csodálatos volt látni a régi házat, mely a munkácsi várhegy lábánál épült, és környékén a levegőben érezhető a történelem. Erdélyi festményeinek is visszatérő témája a híres vár.

A múzeumban a ház egykori bútorzatán kívül a festőművész személyes tárgyait is megtekinthettük, valamint nagy élmény volt közelebbről megismerni munkásságát, festészetének irányzatait, stílusát és ezek változását az évek múltával.

Ezután egy nagyon izgalmas program következett: a fiatalok a festőművész irányításával egy alkotóműhelyben vehettek részt. A festéshez szabadon választhattak témát. Olekszandr Zsilcov csupán azt hangsúlyozta, hogy a művészetben el kell engednünk a félelmeinket, és teret kell engednünk az érzelmeknek. A résztvevők hallgattak a tanácsára, szebbnél szebb festményeket készítettek. Legtöbbjüket az ősz és a munkácsi vár ihlette meg. Az alkotásokat természetesen hazavihették és megmutathatták szüleiknek.

Az üdítő és gazdag délután ezzel még nem ért véget, a hittanosoknak egy váratlan meglepetésben volt részük: ellátogathattak a Munkácson nemrégiben nyílt McDonald’s étterembe, ahol beszélgetésre, kikapcsolódásra és az ételek kóstolására adódott lehetőség.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma