Ma született az új év első babája a Beregszászi kistérségben

Kislány a 2026-os év első újszülöttje a Beregszászi kistérségben. A Makkosjánosiban élő Gazdag család új tagja a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházban látta meg a napvilágot.

A hírt Babják Zoltán polgármester osztotta meg a Facebookon, értesülése pedig Bodnár Eleonórától, a szülészeti osztály vezetőjétől származik.

A városvezető a maga és a Beregszászi Városi Tanács nevében gratulált a családnak, valamint a csecsemőt és szüleit is számos jókívánsággal köszöntötte.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció