Biciklire fel! – kerékpártúrán a nagycsaládosok

Szeptember első hetében kihasználva a nyár utolsó utáni melegét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete biciklitúrát szervezett tagcsaládjai számára.

Szeptember 7-én hat család indult útnak kerékpáron különböző helyszínekről: Beregszászból, Beregdédából, Makkosjánosiból, Nagybégányból.

A kiindulás időpontja településenként eltért, viszont a végcél a beregdédai tópart 53-as parcellája volt. A jó időjárás és a kellemesen elfáradt családtagokat a helyszínen egy finom ebéd várta, amelyet Glóger Károly készített.

A résztvevők kipihenhették magukat a vízparton, a finom ebéd elfogyasztása után várta őket a langyos víz. A tópart nagyon jó lehetőséget nyújtott a közös kikapcsolódásra, feltöltődésre, beszélgetésekre, játékra. Egész nyáron jó lehetőség volt az egymással való találkozásokra, ez így volt az idei utolsó tóparti programon is. A program végére több család is csatlakozott. A pihenés után a biciklitúra résztvevői kerékpárral indultak haza.

Köszönjük a programfelelős Tarpai József munkáját, és a résztvevőknek is, hogy kellőképpen kihasználhattuk a dédai tópart lehetőségeit! Bízunk benne, hogy jövőre is megismételhetjük ezt a programot.