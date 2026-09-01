Biotin, keratin – és amit köszönhetünk nekik

Ha hajápolásról van szó, két összetevő neve szinte biztosan felmerül: a biotin és a keratin.

Samponok, kapszulák, kezelések ígérnek dúsabb, erősebb, fényesebb hajat – gyakran ezekre a kulcsszavakra építve. De mit mond a tudomány? Valóban „csodaszerek”, vagy inkább félreértett, túlmarketingelt összetevők? A válasz összetettebb, mint gondolnánk: a biotin és a keratin valóban kulcsszereplők – csak nem mindig úgy, ahogy a reklámok sugallják.

Mi az a biotin – és miért fontos?

A biotin, más néven B7-vitamin, egy vízben oldódó vitamin, amely kulcsszerepet játszik az anyagcserében. Részt vesz a zsírsavak, aminosavak és szénhidrátok lebontásában, és nélkülözhetetlen a sejtek energiaellátásához. A haj szempontjából a legfontosabb szerepe az, hogy támogatja a keratin szintézisét – vagyis azt a fehérjét, amelyből a haj felépül.

Mit mondanak a kutatások a biotinról?

Az elmúlt években számos vizsgálat foglalkozott a biotin és a haj kapcsolatával – és az eredmények meglepően árnyaltak. Egy átfogó szakirodalmi áttekintés szerint a biotin-kiegészítés hatása elsősorban azoknál igazolható, akik valóban biotinhiányban szenvednek. A biotinhiány tünetei: lehetnek még a fokozott hajhulláson kívül a haj és körmök túlzott töredezése vagy azok növekedési problémái. Egy 2016-os tanulmány szerint a biotinhiányt a hajhullásra panaszkodó nők 38%-ánál mutatták ki. Az októl függetlenül a hiány általában sikeresen kezelhető közvetlen táplálékkiegészítéssel, jellemzően magas biohasznosulású, szájon át szedhető biotinkészítményekkel, általában napi 5 mg-os adagban. A biotin ugyanis képes fokozni a hajhoz kapcsolódó keratinok génexpresszióját, valamint a haj növekedését támogató sejtek aktivitását.

Keratin: a haj valódi „váza”

Ha a biotin az „építkezés segítője”, akkor a keratin maga az építőanyag. Ez a rostos fehérje adja a haj szerkezetének több mint 90%-át. Rendkívül ellenálló: ez a különleges tulajdonsága a diszulfidkötéseknek köszönhető, amelyek a haj mechanikai stabilitását biztosítják.

Keratin a kutatások tükrében

A keratin nemcsak a haj szerkezetében fontos, hanem kiegészítő formában is vizsgálták hatásait. Egy randomizált, placebo-kontrollált klinikai vizsgálatban a keratin-hidrolizátumot szedő résztvevőknél javult a haj és a bőr állapota, beleértve a haj fényességét és erősségét is. Más kutatások arra mutatnak rá, hogy a haj fényessége és minősége szorosan összefügg a kutikula épségével – amelyet a keratin szerkezeti integritása határoz meg.

Biotin és keratin: hogyan dolgoznak együtt?

A két anyag közötti kapcsolat kulcsfontosságú: a biotin segíti a keratin termelődését, a keratin pedig maga a haj szerkezeti alapja. Ez azt jelenti, hogy a biotin inkább „belső támogatást” nyújt, míg a keratin „külső eredményt” ad.

Ez a különbség magyarázza azt is, miért találkozunk velük különböző formákban: a biotinnal általában étrend-kiegészítők, vitaminok formájában, a keratinnal pedig hajápoló kezelések, kozmetikumok összetevőjeként.

Mítoszok és félreértések

A szépségipar gyakran leegyszerűsíti a valóságot. Néhány gyakori tévhit:

1. „A biotin mindenkinél hajnövekedést okoz”. Valójában csak hiány esetén várható látványos javulás.

2. „A keratinos sampon újjáépíti a hajat”. A haj elhalt szövet, így valódi „gyógyulásról” nem beszélhetünk – inkább ideiglenes erősítésről és simításról.

3. „Minél több, annál jobb”. A túlzott biotinbevitel nem fokozza a hatást, viszont befolyásolhat bizonyos laboreredményeket.

Kinek lehet valóban hasznos?

A kutatások alapján a biotin és keratin akkor lehet igazán hasznos, ha:

· fennáll valamilyen tápanyaghiány

· a haj károsodott (hő, festés, vegyi kezelések miatt)

· hormonális vagy stressz okozta hajproblémák jelentkeznek (kiegészítő támogatásként)

Egyes új klinikai vizsgálatok kombinált készítményeket (biotin + keratin + egyéb tápanyagok) is tesztelnek, amelyek célja a haj vastagságának és erősségének növelése. A biotin segít a haj felépítésében, a keratin pedig biztosítja a haj szerkezetét, és segít megőrizni annak erejét és fényét. A valódi „csodaszer” azonban inkább a megfelelő táplálkozás, a kiegyensúlyozott hormonrendszer és a kíméletes hajápolás kombinációja – a biotin és a keratin pedig ennek fontos, de nem kizárólagos részei. Vagyis a haj egészsége nem egy-egy összetevőn múlik, hanem egy komplex biológiai egyensúlyon.

Fotó: Getty Images





hazipatika.com

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