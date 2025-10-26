A finom kárpátaljai cékla titka

A kárpátaljai gazdák által termesztett cékláról ír elismerően az Ahronomija Szjohodnyi ukrán mezőgazdasági szakportál. Mint írják, megyénkben már öt éve állítják elő a legfinomabb zöldségeket, és a gazdák titka a locsolásban rejlik.

A kárpátaljai gazdák rájöttek, hogy a cékla megfelelő öntözése nagy szerepet játszik a gumó ízének alakulásában. A zöldség gyökerének megfelelő fejlődése érdekében gondosan figyelemmel kísérték a céklaültetvényeket, és pontosan meghatározták, mikor túl száraz és mikor túl nedves a környezet a cékla számára.

Amennyiben a zöldség levele lekonyul, színe pedig szürkés, az a szárazság jele. Ilyenkor a gumók növekedése lassul, ízük pedig keserű lesz.

Ha viszont öntözés után a talaj ragacsos és hideg, a levelek színe halványabb zöld és sárgás erek futják be, az a túlöntözés jele. Ilyenkor a zöldség ehető része üregessé válik, belsejét fekete foltok tarkítják.

A cikk írója azt is elárulja, mi a megfelelő módja a cékla locsolásának. Az első hajtások megjelenése előtt a céklát minden második nap kis adagokban öntözzük, hogy a talaj felső rétege ne száradjon ki.

Az első 3-4 valódi levél megjelenése után az öntözést heti egyszeri alkalomra csökkentjük. Ha a kinti hőmérséklet meleg, 3-4 naponta öntözzünk.

A betakarítás előtt 2-3 héttel a növény vízellátását fokozatosan csökkenteni kell.

A cékla öntözésének normája ágyásonként körülbelül 10 liter/m2. Állott és langyos locsolóvízre van szükség. Vigyázni kell, hogy a leveleket ne érje a víz, ellenkező esetben fennáll a gombás fertőzés veszélye. Öntözés után tanácsos fellazítani és például szalmával takarni az ágyást, hogy a föld hosszabb ideig megtartsa a nedvességet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ahronomija Szjohodnyi