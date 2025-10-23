Heves esőzések várhatók Kárpátalján

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint október 24-én csapadékos időre kell számítani a megyében.

A nap folyamán Kárpátalja nagy részén jelentős, helyenként heves esőzések várhatók, estére a hegyvidéki területeken havas eső is előfordulhat.

Napközben helyenként zivatarok is kialakulhatnak, a szél sebessége pedig elérheti a 15–20 m/s-ot.

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.

Kárpátalja.ma