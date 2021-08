A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint csapadékos idő várható a nyár utolsó napjaiban.

Szombaton napközben nem várható jelentős mennyiségű csapadék. A levegő hőmérséklete éjszaka 6-11° C között alakul, nappal 15-20 ° C várható.

Vasárnap megyeszerte eső várható, helyenként heves záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-13° C között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14-19 ° C között várható.

