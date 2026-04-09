Súlyosan veszélyeztetett besorolást kapott a császárpingvin

A súlyosan veszélyeztetett állatfajok közé sorolta be a császárpingvint csütörtökön a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN).

Az Antarktiszon élő császárpingvin populációja 10 százalékkal csökkent 2009 és 2018 között. Műholdképek alapján 2018-ban 180 ezer példányra becsülték az állományát. Az IUCN szerint – hacsak nem csökken drasztikusan az üvegházhatású gázok kibocsátása – a császárpingvinek száma megfeleződhet 2080-ra.

A háttérben a tengeri jégtakaró rohamos zsugorodása áll, amelyet az éghajlatváltozás idéz elő.

A császárpingvinek fontos élettere a tengeri jég, ott nevelik a fiókákat, és ott zajlik az éves tollazatváltás folyamata is, amikor a madarak 2-4 hétig nem úszhatnak.

A Természetvédelmi Világszövetség az antarktiszi medvefókát ugyancsak a súlyosan veszélyeztetett állatfajok közé sorolta be. A populáció több mint felére csökkent 1999 és 2025 között, legutóbbi becslések szerint 944 ezer példányuk lehet. Az antarktiszi medvefóka esetében az okoz gondot, hogy a táplálékául szolgáló krillek a tenger felmelegedésének következtében egyre inkább mélyebbre, hidegebb vizekbe telepszenek át.

