„Csendes időszakot” vezetnek be a Szinevéri Nemzeti Parkban

A biológiai sokféleség megőrzése és a vadon élő állatok zavartalan szaporodásának biztosítása érdekében a Szinevéri Nemzeti Természeti Park idén is bevezeti az úgynevezett „csendes időszakot”.

A park igazgatóságának 2026. március 27-én kiadott 52-es számú rendelete értelmében az idei különleges védelmi időszak április 1-jétől június 15-éig tart.

Ez az időszak kiemelten fontos az erdei élővilág számára: a madarak ekkor költenek, az emlősök pedig ilyenkor hozzák világra utódaikat. A zaj és az emberi zavarás komoly veszélyt jelenthet, mivel az állatok elhagyhatják fészkeiket vagy kicsinyeiket, ami azok pusztulásához vezethet.

A „csendes időszak” alatt tilos minden olyan tevékenység, amely zajjal jár vagy megzavarja a természetes élőhelyeket. Ez különösen vonatkozik az erdészeti munkálatokra, a gépek használatára, valamint a gépjárművek közlekedésére a kijelölt utakon kívül.

A park ugyanakkor továbbra is látogatható marad, azonban a látogatókat arra kérik, hogy tartsák be a szabályokat, és kerüljék a természet zavarását.

Az előírások betartását a természetvédelmi őrszolgálat ellenőrzi. A szabályok megszegése közigazgatási felelősséget von maga után.

