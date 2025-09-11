Dédai tóparti pihenés 2025-ben is!

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében az év leghosszabb programja a dédai tóparti pihenés. Az 53-as parcella száz napon keresztül állt rendelkezésünkre a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak köszönhetően.

A 2025. június elsejétől megnyílt programlehetőséget előszeretettel vették igénybe tagcsaládjaink és azok barátai. Összesen 839 felnőtt és 720 gyerek látogatta meg a parcellát.

Lehetőséget adtunk idén is a kárpátaljai szervezetek, egyesületek számára, hogy előzetes egyeztetés után ők is kikapcsolódhassanak a tóparton. Összesen 11 kisebb-nagyobb csoport jelentkezett az egyesületnél. Ezek között voltak iskolás csoportok, alapítványok, osztálykirándulások, munkatársak.

Továbbá elnökségi ülést tartott a KMNE, a helyi összekötők találkozóját. Még az egyesület fiataljai is egy vidám napot tölthettek el együtt a kamaszprogram keretein belül a helyszínen. A megszabott száz nap szeptember 8-án telt le, így az utolsó napokat is kihasználva 7-én egy családi biciklitúrára is sor került.

Elmondhatjuk, hogy nagyon hasznosnak bizonyul évről évre ez a lehetőség. Hiszen egy többgyermekes családnak nem mindig jut lehetősége arra, hogy önerőből családi fürdőzésre menjenek. A nyár folyamán a gyerekek számára ez az egyik legjobb kikapcsolódás.

Öröm számunkra, hogy sokan éltek ezzel a lehetőséggel, és hálásak vagyunk a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásának, valamit a Beregdédában élő Lengyel Józsefnek és családjának, akik már több éve vállalják a programfelelős szerepet!