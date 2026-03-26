Díjazták a legszebb hímes tojásokat Beregszászban
A Beregszászi kistérségben első alkalommal rendezték meg a „Húsvéti hímes tojás – 2026” jótékonysági alkotói pályázatot.
Az eseményről a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztálya számolt be.
A kezdeményezés célja a húsvéti hagyományok ápolása, valamint a közösségi alkotás örömének erősítése volt. A pályázatra számos intézmény és alkotó jelentkezett, akik különféle technikákkal és stílusokban készítették el egyedi hímes tojásaikat.
A kiállítás valódi ünnepi hangulatot teremtett: a bemutatott alkotások között egyaránt megtalálhatók voltak a hagyományos motívumokat követő darabok, valamint a modern, kreatív megközelítések is.
A zsűri öt kategóriában hirdetett győzteseket:
Kreativitás és az ötlet eredetisége kategóriában a Beregszászi 14. Számú „Méhecske” óvoda diadalmaskodott.
Hagyományos magyar hímes tojás kategóriában a Jánosi „Mókus” óvoda bizonyult a legjobbnak.
Eredeti látásmód és alkotói ötlet kategóriában a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum nyert.
Modern stílus a tojásrajzolásban kategóriában a Beregszászi Potusnyák Fegyir Líceum kapta az elismerést.
Hagyományos ukrán hímes tojás kategóriában a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központja bizonyult a legjobbnak.
A díjazottakat oklevelekkel és ajándékutalványokkal jutalmazták.
A szervezők köszönetüket fejezték ki minden résztvevőnek, pedagógusnak és kulturális dolgozónak a lelkes munkáért és a közösség számára megteremtett ünnepi hangulatért. Külön köszönet illeti a Kulturális és Szabadidő Központot a kiállítás megszervezéséért és a pályázat ötletéért.
A pályamunkákból összeállított kiállítás továbbra is látogatható a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központjában. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy megcsodálják a szeretettel és fantáziával készült hímes tojásokat, és együtt hangolódjanak a közelgő húsvéti ünnepre.