Díjazták a legszebb hímes tojásokat Beregszászban

A Beregszászi kistérségben első alkalommal rendezték meg a „Húsvéti hímes tojás – 2026” jótékonysági alkotói pályázatot.

Az eseményről a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztálya

A kezdeményezés célja a húsvéti hagyományok ápolása, valamint a közösségi alkotás örömének erősítése volt. A pályázatra számos intézmény és alkotó jelentkezett, akik különféle technikákkal és stílusokban készítették el egyedi hímes tojásaikat.

A kiállítás valódi ünnepi hangulatot teremtett: a bemutatott alkotások között egyaránt megtalálhatók voltak a hagyományos motívumokat követő darabok, valamint a modern, kreatív megközelítések is.

A zsűri öt kategóriában hirdetett győzteseket:

Kreativitás és az ötlet eredetisége kategóriában a Beregszászi 14. Számú „Méhecske” óvoda diadalmaskodott.

Hagyományos magyar hímes tojás kategóriában a Jánosi „Mókus” óvoda bizonyult a legjobbnak.

Eredeti látásmód és alkotói ötlet kategóriában a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum nyert.

Modern stílus a tojásrajzolásban kategóriában a Beregszászi Potusnyák Fegyir Líceum kapta az elismerést.

Hagyományos ukrán hímes tojás kategóriában a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központja bizonyult a legjobbnak.

A díjazottakat oklevelekkel és ajándékutalványokkal jutalmazták.

A szervezők köszönetüket fejezték ki minden résztvevőnek, pedagógusnak és kulturális dolgozónak a lelkes munkáért és a közösség számára megteremtett ünnepi hangulatért. Külön köszönet illeti a Kulturális és Szabadidő Központot a kiállítás megszervezéséért és a pályázat ötletéért.

A pályamunkákból összeállított kiállítás továbbra is látogatható a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidő Központjában. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy megcsodálják a szeretettel és fantáziával készült hímes tojásokat, és együtt hangolódjanak a közelgő húsvéti ünnepre.

