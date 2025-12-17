Dr. Panyi Miklós államtitkár látogatása Nagyszőlősön

Dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára látogatást tett a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskolában. A látogatás alkalmával elkísérte Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, valamint Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezetője.

A vendégeket Nyibilevics Mónika, az intézmény igazgatónője köszöntötte. Beszédében háláját fejezte ki a magyar kormány által nyújtott támogatásért, amelynek köszönhetően felújításra került az iskola vizesblokkja, több tanteremben tisztasági festést végeztek, valamint megújult az intézmény díszterme és étkezdéje is.

Az iskola tanulói meghitt karácsonyi műsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Panyi Miklós államtitkár felidézte, hogy 2023. október 6-án, az aradi vértanúkra való megemlékezés alkalmával járt korábban az intézményben. Akkor Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének egykori elnöke kérte segítségét az iskola vizesblokkjának felújításához. Bár Barta József néhány héttel később tragikus hirtelenséggel elhunyt, az akkor tett ígéret megvalósítását az államtitkár következetesen és elkötelezetten támogatta, így az iskola megújulása végül megvalósulhatott.

Beszédében hangsúlyozta a pedagógusok munkájának közösségmegtartó erejét, amely hozzájárul a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaihoz és fennmaradásához. Köszönetet mondott a szülőknek is, akik a nehéz körülmények ellenére kitartanak magyarságuk mellett, gyermekeiket magyar iskolába íratják, és ezzel életet visznek az intézmény falai közé. Az államtitkár örömét fejezte ki amiatt, hogy személyesen is láthatta a felújított iskolarészeket, valamint, hogy pezsgő élet zajlik az intézményben.

A látogatás végén a vendégek édességcsomaggal lepték meg az iskola jelenlévő tanulóit.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma