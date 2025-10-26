Egérinvázióra figyelmeztetnek Kárpátalján

Az Állami Élelmiszerügyi és Fogyasztóvédelmi Szolgálat kárpátaljai főosztálya felhívást intézett a mezőgazdasági termelőkhöz. Ebben a termésre és az emberi egészségre is leselkedő veszélyre figyelmeztetnek: a kedvező őszi időjárás miatt a rágcsálók számának ugrásszerű növekedését figyelték meg megyénkben.

Az egerek aktívan vándorolnak, és tömegesen benépesítik a mezőgazdasági területeket. A termésre és az évelő növényekre egyaránt veszélyt jelentenek. A legnagyobb kár a felmérések szerint a téli gabonaféléket és a téli repcét érheti. A nagy sűrűségű kolóniák sajnos teljes pusztulást képesek okozni.

Ezen kívül veszélyeztetve vannak a konyhakertek és gyümölcsösök is. A rágcsálók károsíthatják a fiatal fák gyökérzetét, ami a növények kiszáradásához vezet.

