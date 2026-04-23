Egy fiatal mindennapi megküzdése – kamasz hétvége a Vadvölgy Panzióban

A 2026-os évben első alkalommal megrendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő kamasz hétvégét április 17–19. között a festői környezetű Vadvölgy Panzióban. A program gördülékenységéért most Dancs Katalin elnökségi tag felelt. Közel 50 fiatal utazott el és töltött együtt egy hétvégét, így több segítő szakember és nagycsaládos szülő velük tartott. Köszönjük Varga Gabriella és Mészáros Renáta mentálhigiénés szakembernek, a Tóth és Szűcs családnak, illetve Kőszegi Szilviának és Varga Anitának, hogy vállalták az alkalom kiegészítését, színesítését. A következőkben egy lelkes résztvevő élménybeszámolójáról olvashatnak:

Elsőként ismerkedős játékot játszottunk, mivel nem mindenki ismerte egymást. Ezután szabadidő következett: volt, aki biliárdozott, beszélgetett vagy a medencében pihent.

A következő programunk a „Ki vagyok én a maszk mögött?” téma volt, amelyről közösen beszélgettünk. Ezután ismét szabadidőnk volt, majd megbeszéltük azt is, milyen lánynak és fiúnak lenni. Ebéd után sétálni mentünk.

Visszatérés után az „Elfogadlak, elfogadsz” témát dolgoztuk fel. Itt is játszottunk, hogy ne csak az előadásra figyeljünk, hanem egymásra is. A program után ismét szabadidő és medencézés következett, majd vacsoráztunk.

Este megnéztünk egy filmet, amelyet mindenki megértett és élvezett. A film után szabad foglalkozás volt: beszélgettünk, biliárdoztunk.

Másnap már senki sem akart hazamenni, mindenki szívesen maradt volna még egy kicsit, de sajnos véget ért a kamasz hétvége.

Nem először vettem részt ilyen alkalmon, mégis mindig meglep, amikor olyan emberekkel találkozom, akikről nem is gondoltam volna, hogy ott lesznek. Nagy örömmel tölt el, amikor régen látott barátokkal és barátnőkkel találkozom, és együtt tölthetünk egy hétvégét, miközben új emlékeket szerzünk.

Remélem, hogy mindenki sok szép élménnyel tért haza.

Kozma Katalin

résztvevő