Egyre több a gyógyszermaradvány az ukrán folyókban

A koronavírus-járvány kezdete óta Ukrajna vizeiben is megjelentek a betegség kezelésére használt gyógyszerek nyomai. Európa többi országában is hasonló a helyzet: a gyógyszermaradványok miatt a szennyvíztisztító telepek működése is akadozik.

„A kémiai anyagokat a három fő folyó – Dnyeper, Dnyeszter és Sziverszkij Donec – vizének elemzése során találták meg, amelyeket a lakosság vízellátására használják – mondta a Gyim tévécsatorna műsorában Mihajlo Horjev ökológiai és természeti erőforrásokért felelős miniszterhelyettes. – A víz állapotának változása összefüggésben van a koronavírus-járvánnyal. Nagyon sok „kovidos” gyógyászati eszköz van, melyek hozzátartoznak az orvosi protokollhoz. Ezeket az anyagokat találtuk meg a folyókban, és rögzítjük is őket. Mi is szedünk gyógyszereket. Rengeteg embert kezelnek, és a szerek egy része a folyókba kerül.”

Ez a helyzet nemcsak Ukrajnában, hanem egész Európában gondot jelent. „Ugyanez történik Európában is. Ha az európaiak gyógyszermaradványokat találnak a vízben, ez azt jelenti, hogy a szennyvíztisztítók nem működnek megfelelően. Vannak korszerű, és vannak elavult tisztítóberendezések is” – mondta a miniszterhelyettes.

Mi a helyzet az ukrán vizekben?

A folyókban nagy mennyiségű cink található. Egyes feltételezések szerint ez természetes állapot, mert ezek a mutatók jellemzőek folyóinkra. A vízben peszticidek is találhatók, de nem nagy mennyiségben. Fémet is rögzítettek, higany viszont nincsen. Ez nagyon jó, hiszen Európában folyamatosan küzdenek ezzel. Nagyon nagy probléma a mosószerek előállításához használt foszfátok jelenléte. A szennyvíztisztító telepek nem tudnak megbirkózni velük. Horjev elmondta, hogy az európai országokkal összehasonlítva „nem nálunk a legrosszabb a helyzet”.

Kárpátalja.ma/ Novini Zakarpattya