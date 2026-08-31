Elhagyatott spanyol falut vásárolt meg egy holland házaspár

Egy csaknem fél évszázada elhagyatott spanyol falu nagy részét vásárolta meg egy holland házaspár azzal a céllal, hogy önellátó ökopopulációt hozzon létre a több mint hatvan elhagyott épületből.

Maajke Geerts és Tibor Strauss a Burgos tartományban található Barcena de Bureba település ingatlanjainak jelentős részét vásárolta fel. A faluban közel ötven éve nem élnek állandó lakosok.

A házaspár egy modern, önfenntartó közösséget szeretne kialakítani a területen. Az elektromos energiát nagy teljesítményű napelemekkel és energiatároló rendszerekkel biztosítanák, a háztartási és ivóvizet pedig a közeli folyóból nyernék korszerű szűrőrendszerek segítségével.

A tervek között szerepel a regeneratív gazdálkodás és közösségi kertek kialakítása is, amelyek helyi élelmiszereket biztosítanának a leendő lakóknak.

A kezdeményezők már olyan embereket is keresnek, akik szívesen beköltöznének a faluba, részt vennének az épületek felújításában, és közösen alakítanák ki a település mindennapjait.

Az elképzelés megvalósítása azonban számos akadályba ütközik. A házaspár jelenleg a szükséges engedélyek beszerzésén dolgozik, emellett gondot jelent a közlekedési kapcsolatok fejlesztése és az egészségügyi ellátás elérhetősége is.

Hosszabb távon a települést zöldturisztikai központként, kézműves műhelyek és környezetbarát vállalkozások otthonaként képzelik el.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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