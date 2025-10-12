Elhunyt Diane Keaton színésznő
79 éves korában elhunyt Kaliforniában Diane Keaton Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő – írja a hirado.hu.
A legendás színésznő Kaliforniában hunyt el. További részleteket egyelőre nem tudni a haláláról.
Keaton az 1970-es években vált híressé a Keresztapa filmekben játszott szerepének és Woody Allen rendezővel való együttműködésének köszönhetően.
Az 1977-es Annie Hall című filmjéért elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat.
