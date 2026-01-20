Élménybeszámoló a KMNE közös síeléséről, hófánkozásáról

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete minden évben megszervezi a tél legközkedveltebb programját, a sísulit, sítúrát és a hófánkozást. Már több éve olyan nagy érdeklődés övezi ezt a programot, hogy évente kétszer is megrendezésre kerül. 2026. január 14-én az első alkalommal közel száz fő indult Polenára. Köszönjük a programfelelősök: Badó Krisztina, Szilágyiné Tóth Gabriella és Tarpai József munkáját! Az alábbiakban résztvevők élményeit olvashatják:

“Élményekkel teli napot tudhatunk magunk mögött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett sísuli és hófánkozós programnak köszönhetően. Ritka az olyan alkalom, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja a maga örömét, de ez a nap pontosan ilyen volt: egy olyan közösségi élmény, amely végül mélyen személyes, családi programmá is vált. Különleges volt látni, ahogy a nap folyamán a csoportos program apa-lánya és anya-lánya pillanatokká alakult. Míg apuka a kisebbik lányunkkal a hófánkpályán élvezte a felhőtlen száguldást és a közös nevetéseket, addig én 34 éves fejjel most álltam életemben először síléceken a nagyobbik, 11 éves lányommal.

Megható és felemelő érzés volt vele együtt tanulni, és látni az ő sikereit, a bátorságát, valamint azt a tiszta, sugárzó örömöt az arcán, amit egy-egy jól sikerült lecsúszás után érzett. Ebben a rohanó világban az együtt, egymásra figyelve töltött idő a legnagyobb érték, és ez a nap bőségesen megajándékozott minket ezzel. Hálával tartozunk a szervezőknek az alapos munkáért és a támogatóknak a lehetőségért, hogy ilyen minőségi időt tölthettünk együtt családként és közösségként.

Istennek legyen hála ezért a csodás napért, a közös élményekért és a biztonságos hazatérésért!” – Szabó Viktória, Beregszász.

“Méltán közkedvelt program a nagycsaládos programok között a hófánkozás. Szerintem az a legjobb benne, hogy nem igényel semmilyen speciális eszközöket, nem kell oktatáson részt venni, s a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki tudja csinálni, csak élvezned kell. Csúsztunk egyedül, párban, sőt csoportokat alkotva is, s amikor elfáradtunk, teáztunk, beszélgettünk, ismerkedtünk, a végén pedig kellemesen elfáradtunk.

Köszönjük a lehetőséget!” – Fábián Margit, Badaló.

“Erre a nagycsaládos alkalomra most nem a közös nagybusszal, hanem külön autóval mentünk, így kicsit késve bár, de odaértünk Polenára, ahol csatlakoztunk a csoporthoz. Találkoztunk ismerősökkel, barátokkal, akikkel együtt már sok más KMNE-programon részt vettünk. Az időjárás borús volt, viszont a kirándulás kiváló hangulatban telt, jókat síeltünk, snowboardoztunk. Hálásak vagyunk az egyesületnek és mindazoknak, akik támogatták ezt az alkalmat, amelyen családunkkal és barátainkkal együtt ott lehettünk!”- Tar Eszter, Forgolány.