Először forgattak videóklipet a versailles-i kastélyban

A történelem során először engedélyezték egy könnyűzenei videóklip forgatását a versailles-i kastély eredeti állapotukban fennmaradt, belső királyi lakosztályaiban. A palota vezetősége a hivatalos tájékoztatás szerint abban bízik, hogy a rendhagyó popkulturális együttműködés a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszi az egykori francia királyi rezidencia történelmi örökségét.

Olivia Rodrigo amerikai énekesnő júniusban megjelenő, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love című harmadik albumának felvezető dalához (Drop Dead) készült klipet Petra Collins rendezte a műemlékegyüttes falai között. Bár a kastély külső terei és parkja korábban számos nemzetközi filmprodukciónak biztosítottak már hátteret, a versailles-i intézmény képviselője megerősítette: ez az első eset, hogy a belső uralkodói lakosztályokban kereskedelmi zenei videóklipet forgathattak.

A vizuális anyagban olyan kiemelkedő történelmi és építészeti jelentőségű terek jelennek meg, mint a királynéi lakosztály (Grand Appartement de la Reine) előszobája, valamint a híres Csataterem (Galerie des Batailles), amely a francia hadtörténet legnagyobb győzelmeit mutatja be. A felvételeken hangsúlyos szerepet kap a királynéi hálószoba is, amely mind a mai napig az 1793-ban kivégzett Marie Antoinette eredeti, 18. század végi dekorációját őrzi.

A videóban feltűnik továbbá Pierre Mignard 1687 körül készített hatalmas, Apollónt és a múzsákat a Parnasszosz hegyén ábrázoló falikárpitja is. A stáb a belső termek, például a Hercegek lépcsője (Escalier des Princes) mellett a kastély ikonikus külső helyszínein, a Márványudvaron (Cour de Marbre), a Száz lépcsőfokon (Cent Marches) és a Narancskertben (Orangerie) is rögzített jeleneteket.

Udvari reprezentáció

A versailles-i kastély a francia abszolutizmus legfőbb szimbóluma, amelyet XIV. Lajos, a Napkirály építtetett át a 17. század második felében a francia udvar és a kormányzat központjává. A videóban is látható Nagy Csarnok történelmi funkcióját tekintve a nyilvános királyi étkezések helyszíne volt. Ezek a ceremóniák szigorú udvari etikett szerint zajlottak a kiváltságos közönség előtt. A zene központi szerepet játszott az udvari életben: a fennmaradt források szerint Marie Antoinette kifejezett kérése volt, hogy a lakomák alatt folyamatos zenei kíséret szóljon.

A modern kultúra és a versailles-i örökség találkozása nem példa nélküli a modern mozgókép-történetben. Sofia Coppola amerikai filmrendező – akinek képi világa a mostani klip készítőire is bizonyítottan hatott – 2006-ban bemutatott Marie Antoinette című történelmi életrajzi filmje volt az első olyan nagyjátékfilm, amelynek stábja kivételes engedéllyel a kastély legbensőségesebb tereiben, köztük az egykori királyné magánszínházában (Théâtre de la Reine) dolgozhatott.

A jelenlegi zenei produkcióval az intézmény ezt az örökségvédelmi és kommunikációs nyitást folytatja, hogy a 17–18. századi francia történelem emlékeit a globális digitális térben is népszerűsítse.

