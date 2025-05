Rejtett energiafogyasztók a háztartásban

Sok háztartásban észrevétlenül szökik el az áram, még akkor is, amikor azt gondolnánk, hogy minden készülék ki van kapcsolva. A láthatatlan energiafogyasztók, más néven „energiavámpírok”, azok a berendezések, amelyek készenléti (standby) állapotban is áramot használnak. Ez hosszú távon komoly összegeket emészthet fel a villanyszámlánkból. A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató fontos információkat osztott meg.

Számítógép és társai – csendes áramfogyasztók

A számítógépek, különösen az asztali gépek és laptopok, az egyik legnagyobb energiafogyasztók az otthonokban. Egy 50 wattos laptop például napi 8 óra használat mellett jelentős energiát emészt fel. Még kikapcsolt állapotban is, ha töltőn hagyjuk, 3 wattot fogyaszthat, ami éves szinten már észrevehető a számlán.

Nemcsak maga a számítógép, hanem a hozzá csatlakoztatott eszközök – monitor, nyomtató, hangszórók – is gyakran maradnak „alvó” vagy „készenléti” üzemmódban, miközben tovább használják az áramot.

Töltők és adapterek – kicsi, de kitartó fogyasztók

Sokan hagyják a telefon- vagy laptoptöltőt a konnektorban akkor is, ha már nem tölt semmit. Pedig ezek az apró adapterek is fogyasztanak áramot – egy 5 wattos töltő akár 0,25 wattot is elhasználhat óránként a semmiért. Ez különösen igaz a nem eredeti töltőkre, amelyek gyakran kevésbé hatékonyak, és még többet fogyasztanak készenléti állapotban is.

Mit tehetünk?

A legegyszerűbb megoldás: húzzuk ki, amit nem használunk. Apró odafigyeléssel takarékoskodhatunk, miközben a környezetet is kíméljük. Érdemes tehát tudatosítani, hogy ami a konnektorban van, az (szinte) mindig fogyaszt.

