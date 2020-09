Esővel indul az október

A következő két napon marad a csapadékos időjárás – derül ki a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzéséből.

Az első októberi napon heves esőzésekre számíthatunk úgy nappal, mint éjjel. A hőmérséklet éjszaka 6-11 °C, nappal 10-15 °C, a hegyekben helyenként akár 7 ° C is lehet.

Marad a hűvös és csapadékos őszi idő pénteken is. Az éjszakai hőmérséklet az előző napihoz képest nem változik, nappal 11-16 °C-t, a hegyvidéken akár 8 °C is mutathat a hőmérő.

Szombatra már nem várható csapadék A hőmérséklet is melegebb lesz, éjszaka 7-12 °C, nappal 18-23 °C, a hegyekben maximum 15 ° C is lehet.

Éjjel és reggel köd fátyolozza az utakat, csapadék esetén a láthatóság 200 méterre csökkenhet le.

Kárpátalja.ma