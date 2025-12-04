Ezekre a filmekre és sorozatokra kerestek a legtöbbet Ukrajnában

A Google nyilvánosságra hozta, mely filmek és sorozatok iránt érdeklődtek leginkább az ukrajnai felhasználók 2025-ben.

A vállalat blogbejegyzése szerint a „Nyerd meg az életed” (Squid Game) dél-koreai sorozat második évada a harmadik helyre került az összes keresési lekérdezés rangsorában – közvetlenül az áramszüneti menetrendek és a „A Nagy Ő 2025” című romantikus reality mögött.

A teljes estés filmek közül a nézők figyelmét leginkább a „A szurdok” című sci-fi akciófilm kötötte le. A második helyen a gótikus hangulatú horror, a „Nosferatu”, míg harmadikként a „Jókislány” című dráma szerepel.

A tízes lista további szereplői között találjuk a kultikus videójáték alapján készült „Egy Minecraft film”, az Oscar-díjas „Anora” című alkotást, valamint a „Drakula 2025” feldolgozást is.

A felsorolást az alábbi címek egészítik ki:

A szurdok

Nosferatu

Jókislány

Egy Minecraft film

Anora

Drakula 2025

Mi hibánk

Mickey 17

Lilo és Stitch

28 évvel később

A legkeresettebb sorozatok

A sorozatok kategóriájában toronymagasan a „Nyerd meg az életedet 2” áll az élen. A listán szerepel még a rendkívül népszerű „Wednesday” második évada, a brit krimidráma, a „Gangsztervilág”, valamint több ukrán sorozat is, köztük a „Fordított irány”, a „Szerencseházikó” (6. évad) és a „Szerelem és lángok”.

A top tízbe továbbá bekerült a török „Far away love” és a spanyol „A luxusbunker” is:

Nyerd meg az életedet 2

Wednesday – 2. évad

Gengsztervilág

Fordított irány

Szerencseházikó – 6. évad

Ginny és Georgia

A Sakál napja

Far away love

Szerelem és lángok

A luxusbunker.

Az UNIAN hírügynökség nyomán.

Kárpátalja.ma