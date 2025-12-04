Ezekre a filmekre és sorozatokra kerestek a legtöbbet Ukrajnában

Bursza Krisztina Színes

A Google nyilvánosságra hozta, mely filmek és sorozatok iránt érdeklődtek leginkább az ukrajnai felhasználók 2025-ben.

A vállalat blogbejegyzése szerint a „Nyerd meg az életed” (Squid Game) dél-koreai sorozat második évada a harmadik helyre került az összes keresési lekérdezés rangsorában – közvetlenül az áramszüneti menetrendek és a „A Nagy Ő 2025” című romantikus reality mögött.

A teljes estés filmek közül a nézők figyelmét leginkább a „A szurdok” című sci-fi akciófilm kötötte le. A második helyen a gótikus hangulatú horror, a „Nosferatu”, míg harmadikként a „Jókislány” című dráma szerepel.

A tízes lista további szereplői között találjuk a kultikus videójáték alapján készült „Egy Minecraft film”, az Oscar-díjas „Anora” című alkotást, valamint a „Drakula 2025” feldolgozást is.

A felsorolást az alábbi címek egészítik ki:

  • A szurdok
  • Nosferatu
  • Jókislány
  • Egy Minecraft film
  • Anora
  • Drakula 2025
  • Mi hibánk
  • Mickey 17
  • Lilo és Stitch
  • 28 évvel később

A legkeresettebb sorozatok

A sorozatok kategóriájában toronymagasan a „Nyerd meg az életedet 2” áll az élen. A listán szerepel még a rendkívül népszerű „Wednesday” második évada, a brit krimidráma, a „Gangsztervilág”, valamint több ukrán sorozat is, köztük a „Fordított irány”, a „Szerencseházikó” (6. évad) és a „Szerelem és lángok”.

A top tízbe továbbá bekerült a török „Far away love” és a spanyol „A luxusbunker” is:

  • Nyerd meg az életedet 2
  • Wednesday – 2. évad
  • Gengsztervilág
  • Fordított irány
  • Szerencseházikó – 6. évad
  • Ginny és Georgia
  • A Sakál napja
  • Far away love
  • Szerelem és lángok
  • A luxusbunker.

Az UNIAN hírügynökség nyomán.

Kárpátalja.ma