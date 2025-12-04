Ezekre a filmekre és sorozatokra kerestek a legtöbbet Ukrajnában
A Google nyilvánosságra hozta, mely filmek és sorozatok iránt érdeklődtek leginkább az ukrajnai felhasználók 2025-ben.
A vállalat blogbejegyzése szerint a „Nyerd meg az életed” (Squid Game) dél-koreai sorozat második évada a harmadik helyre került az összes keresési lekérdezés rangsorában – közvetlenül az áramszüneti menetrendek és a „A Nagy Ő 2025” című romantikus reality mögött.
A teljes estés filmek közül a nézők figyelmét leginkább a „A szurdok” című sci-fi akciófilm kötötte le. A második helyen a gótikus hangulatú horror, a „Nosferatu”, míg harmadikként a „Jókislány” című dráma szerepel.
A tízes lista további szereplői között találjuk a kultikus videójáték alapján készült „Egy Minecraft film”, az Oscar-díjas „Anora” című alkotást, valamint a „Drakula 2025” feldolgozást is.
A felsorolást az alábbi címek egészítik ki:
- A szurdok
- Nosferatu
- Jókislány
- Egy Minecraft film
- Anora
- Drakula 2025
- Mi hibánk
- Mickey 17
- Lilo és Stitch
- 28 évvel később
A legkeresettebb sorozatok
A sorozatok kategóriájában toronymagasan a „Nyerd meg az életedet 2” áll az élen. A listán szerepel még a rendkívül népszerű „Wednesday” második évada, a brit krimidráma, a „Gangsztervilág”, valamint több ukrán sorozat is, köztük a „Fordított irány”, a „Szerencseházikó” (6. évad) és a „Szerelem és lángok”.
A top tízbe továbbá bekerült a török „Far away love” és a spanyol „A luxusbunker” is:
- Nyerd meg az életedet 2
- Wednesday – 2. évad
- Gengsztervilág
- Fordított irány
- Szerencseházikó – 6. évad
- Ginny és Georgia
- A Sakál napja
- Far away love
- Szerelem és lángok
- A luxusbunker.
Az UNIAN hírügynökség nyomán.